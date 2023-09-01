غياب عن قمة العشرين!

لن يحضرالرئيسان الروسي والصيني قمة العشرين القادمة في نيودلهي في سبتمبر، مما يضرب الآمال في التوصل إلى توافق في الآراء. فكيف يحلل آربان راي الوضع في الإندبندنت؟

تشير جميع المؤشرات أن الرئيس الصيني شي جين بينغ لن يحضر قمة العشرين، المقرر عقدها في نيودلهي بين 9 و 10 سبتمبر. واعتذر الرئيس فلاديمير بوتين عن حضور القمة بسبب انشغالاته المعروفة. وسيمثل الرئيس الصيني رئيس حكومته لي تشيانغ، بينما سيمثل وزير الخارجية سيرجي لافروف الرئيس بوتين.

ومن المقرر تداول قضايا مهمة في هذه القمة لا تقتصر على توتر العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ أن هناك توترا حدوديا بين بكين ونيودلهي صبّ مزيدا من الوقود على العلاقات المتوترة أصلا بسبب الخلافات التجارية والجيوسياسية. والمشكلة الحدودية تفاقمت عندما أصدر المسؤولون الصينيون خريطة جديدة تضم ولاية آروناشال براديش، الواقعة شمال شرق الهند، باعتبارها جزءا من الأراضي الصينية.

ونشبت صراعات حدودية بين الجارتين النوويتين لسنوات عديدة، كان آخرها في عام 2020 على طول حدودهما في جبال الهيمالايا. وخلّفت الاشتباكات 24 قتيلا عسكريا حينها، ولم تسهم 19 جولة لاحقة من المحادثات في تحقيق أي تقدم يذكر لإزالة التوتر بين البلدين.

وكان رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، قد التقى بالرئيس الصيني على هامش اجتماع البريكس الأخيروناقش معه ضرورة الحد من التوترات بين البلدين. فهل عدم حضور الرئيس الصيني لهذه القمة في نيودلهي يعتبر رسالة للهند؟

المصدر: الإنديبندنت

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