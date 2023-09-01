كتب فلاديمير كوجيمياكين، في "أرغومينتي إي فاكتي"، عن احتمال التسوية في أوكرانيا وفق الحل الكوري واستبعاد أن تصبح أوكرانيا إسرائيل جديدة.

وجاء في المقال: ذكرت صحيفة Junge Welt الألمانية أن الخيار الذي طرحه الرئيس زيلينسكي للأوكرانيين - بأن كييف سوف "تقاتل إلى الأبد" على غرار إسرائيل" - "مخيف". وحذرت الصحيفة من عدم جواز اعتبار أوكرانيا "إسرائيل الجديدة"، لأن الأخيرة تتفوق عسكريا على جيرانها العرب عدة مرات، وهو ما لا يمكن قوله عن أوكرانيا. ووفقا لمؤلفي المقال، فإن نظام كييف غير قادر على القتال لمدة طويلة مثل إسرائيل.

وفي الصدد التقت "أرغومينتي إي فاكتي" نائب مدير معهد دول رابطة الدول المستقلة فلاديمير جاريخين، فقال في الإجابة عن السؤال التالي:

هل الخيار "الإسرائيلي" ممكن بالنسبة لأوكرانيا؟

أُعلن عن هذا الخيار "الإسرائيلي" لأوكرانيا فقط حتى لا تشعر كييف بالإهانة. في الواقع، هنا خيار كوري أكثر مما غسرائيلي. وهذا يعني، في هذه الحالة، أن الولايات المتحدة مستعدة لمنح ضمانات أمنية لذلك الجزء من أوكرانيا الذي سيبقى بعد اتفاق السلام. وأما أي جزء سيكون، فيتوقف على مسار العمليات القتالية. لكن في الوقت نفسه، لن يساعد الأمريكيون أوكرانيا على الإطلاق، وكذلك كوريا الجنوبية، على استعادة الأراضي التي خسروها.

لا يمكن استبعاد الخيار "الكوري" بالنسبة لأوكرانيا. وكذلك، على سبيل المثال، نسخة مختلفة من معاهدة ثنائية مع الولايات المتحدة.

ما المقصود؟

يُعتقد بأن الشيء الرئيس هو عدم السماح بانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي. ومع ذلك، فليس من الضروري أن تنضم لتخلق مشاكل لروسيا. هناك خيار إبرام معاهدة عسكرية ثنائية بشأن الضمانات الأمنية، على سبيل المثال، مع الولايات المتحدة. وهذا ليس أسهل بالنسبة لنا من انضمام أوكرانيا إلى الناتو، وربما أكثر صعوبة، ففي الحالة الأولى، يجري التحكم في تصرفات الأطراف في المعاهدة بشكل مشترك مع جميع دول الحلف. وفي اتفاقية ثنائية، أمريكا وحدها هي التي تسيطر على الأمر. ومع أنها، لا تقدم أي ضمانات، فلديها قواعد عسكرية على أراضي كوريا الجنوبية. أظن أن الولايات المتحدة مقابل ضمانات لأوكرانيا، ستطالب كييف بشيء مماثل.

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