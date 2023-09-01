تعديل ساعة يوم القيامة

ضبطت ساعة يوم القيامة على 90 ثانية بدلا من 100 ثانية حتى منتصف ليل الثلاثاء الماضي، كناية عن اقتراب خطر نشوب حرب نووية وفق خيرت عمروف في ناشيونال إنترست.

وفق نشرة علماء الذرة، تم تقديم ساعة يوم القيامة، التي تم إنشاؤها عام 1947، 10 ثوان بسبب تعرض بنية الأمن النووي لضغوط شديدة في العقدين الماضيين واحتمال حصول كارثة نووية تطيح بالحياة على الأرض. وبرأي المختصين علينا أن نستوحي من الدمار الشامل الذي عرضه فيلم أوبنهايم بسبب الأسلحة النووية ونحاول ما استطعنا الحد من انتشارها والوصول إلى نزعها نهائيا.

وذاقت كازاخستان، وهي خزان السلاح النووي أيام الاتحاد السوفييتي، مرارة آثاره. فقد أثر موقع التجارب سيميبالاتينسك على 1.5 مليون كازاخستاني. واستمرت آثار الإشعاع لثلاثة عقود بعد انتهاء تجارب الموقع. وكان غوتيريش قد صرّح العام الماضي: علينا أن نقضي على تهديد الأسلحة النووية قبل أن تقضي على عالمنا.

لكن ماذا يتعيّن على العالم فعله؟

أولا: على العالم أن لا يبرر التهديدات النووية تحت شعار "الضربة النووية المحدودة".

ثانيا: يجب على الولايات المتحدة وروسيا التفاوض من أجل تحديث معاهدة "ستارت الجديدة" والتي ستنتهي صلاحيتها في عام 2026. كما يجب على المجتمع الدولي استعادة الدبلوماسية النووية العالمية والالتزام بنزع السلاح النووي وفق المعاهدات الأحدث عهدا.

وتعدّ قمة مجموعة العشرين القادمة في نيودلهي في أيلول فرصة مثالية للزعماء السياسيين لإعادة تأكيد التزامهم بمنع انتشار السلاح النووي ونزعه. ورغم العقبات السياسية والتوترات الدولية إلا أنه لا بد من تجنيب العالم مثل هذه الكارثة المحتملة.

المصدر: ناشيونال إنترست

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