تحت العنوان أعلاه، نشر فلاديمير كوجيمياكين، في "أرغومينتي إي فاكتي"، نص لقاء مع محلل سياسي حول مصير زيلينسكي، وكيف أصبح عقبة أمام أسياده.

وجاء في اللقاء: تحدثت صحيفة Fatto Quotidiano الإيطالية عن استحالة تحقيق السلام في أوكرانيا طالما زيلينسكي على رأس السلطة في كييف. وبحسب الصحيفة، كثيرون في الغرب يتوقعون "تغييرات جذرية" في قيادة نظام كييف في المستقبل القريب، وبعد ذلك "سيترك اللعبة الشخص الذي يُعدّ اليوم إحدى العقبات الرئيسية أمام السلام".

حول ذلك، التقت "أرغومينتي إي فاكتي" المحلل السياسي دميتري جورافليوف:

لماذا أصبح زيلينسكي "العقبة الرئيسية أمام السلام"؟

هو العائق الرئيس بالمعنى الرمزي. نظرًا لأن الرئيس زيلينسكي لم يعد قادرًا على المضي في مفاوضات من المنطقي أن تشارك فيها روسيا. فلقد حدد موقفه المعادي بشدة لروسيا بوضوح، والآن، ببساطة، من المستحيل التفاوض معه لأسباب رمزية. بالنسبة لروسيا هو غير قابل للتفاوض.

لماذا تعتقد بأنه أصبح هكذا؟

لأنه بالغ في التمثيل. لقد مثل دور المقاتل العنيد ضد روسيا، لكنه تجاوز ما هو مسموح به. لقد نسي نفسه في التمثيل. هذا يحدث مع الممثلين.

ألم يخبره رعاته ماذا وكيف؟

في البداية، كان من المناسب لهم أن يقولوا على لسان زيلينسكي ما لا يمكن لأشخاص عاديين قوله. وقد جرى ذلك على أمل إمكانية استبدال زيلينسكي في الوقت المناسب. ولم يخطر ببال أي منهم أن هذا يمكن أن يكون مشكلة.

هل سيتم العثور على مثل هذا الشخص قريبا؟

هنا، كما يقولون، الخيارات ممكنة. يمكن إجبار زيلينسكي على إجراء انتخابات سيخسر فيها بالتأكيد. أو يفوز، لكن فوزه لن يعترف به.

من الذي لن يتعرف؟

"شعب أوكرانيا"، بين قوسين، إنما في الواقع السفارة الأمريكية في كييف. ستكون هناك ثورة ملونة أخرى، اي ميدان ضد زيلينسكي. ولا أظن أن هذا الميدان سيمتد طويلا، لأن الجيش سيدعمه على الفور. الشعب الغاضب من نتائج الانتخابات سوف يطيح بالرئيس الفاسد. اعتمدت واشنطن هذا المخطط من قبل في يوغوسلافيا.

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