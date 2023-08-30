الربان الصيني يواجه تحديات غير مسبوقة

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيميا غازيتا" حول عرقلة الولايات المتحدة تحديث الصين.

وجاء في المقال: في أغسطس، أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن عن خطط لتقييد توظيف رأس المال الاستثماري ومنع مستثمري القطاع الخاص من التعامل مع الشركات الصينية في أشباه الموصلات، والإلكترونيات الدقيقة، وتقنيات الحوسبة الكمومية، وبعض أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وقال الباحث في معهد لوي في أستراليا، ريتشارد ماكغريغور، إن وضع شي شخصيا يمكن أن يتأثر بهذا الأمر. سيحدث هذا إذا تخلفت الصين عن الولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا لفترة طويلة.

كما قال الأستاذ المساعد في معهد التكنولوجيا في سنغافورة، لي جونغ هوك، إن اهتمام شي ينصب على الحفاظ على الأمن الداخلي في البلاد، لذلك قد لا يتمكن من مواجهة الأزمة الاقتصادية، الأمر الذي سيثير غليانا لدى النخبة الصينية.

وفي الصدد، قال الباحث في المدرسة العليا للاقتصاد، فاسيلي كاشين، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "المشكلة الرئيسية بالنسبة لشي هي أن التغييرات العميقة تحدث في نموذج التنمية الاقتصادية الصينية وفي التركيبة السكانية. وعلى هذه الخلفية، يتفاقم الوضع الدولي. إنه وضع نموذجي لعاصفة مثالية. وفي السنوات الخمس المقبلة، سيكون هذا بمثابة اختبار للقيادة الصينية. إذا حدثت أي أخطاء أو إخفاقات، فسوف تُطرح مسألة سلطة شي جين بينغ، ومسوغات تركيز السلطة في يديه.

لم يكن دعم رئيس الدولة في أوساط النخبة بلا حدود. فالعديد من خطواته أضرت بمصالح جزء من النخبة. وهناك كثير من الأشخاص الذين لا يوافقون على طريقه، ليس فقط بين المسؤولين ورجال الأعمال. فبعض المثقفين يتخذون مثل هذه المواقف. أما الشكوى الأهم فتتعلق بالقطيعة مع الغرب. يسعى جزء من المجتمع إلى التحديث على النمط الغربي".

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