تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه ريزتشيكوف، في "فزغلياد"، حول اضطرار أوكرانيا للركوع أمام دول أخرى لتتمكن من بيع حبوبها.

وجاء في المقال: يؤكد نظام كييف ووزارة الخارجية الأمريكية أن أوكرانيا قادرة على بيع حبوبها حتى من دون صفقة الحبوب. فهل الأمر كذلك حقا؟

عن هذا السؤال أجاب الخبير الاقتصادي إيفان ليزان، فقال: "العام الماضي، صدّرت أوكرانيا 46 مليون طن من المنتجات الزراعية، وقد شكلت الحبوب والبذور الزيتية 80٪ من الصادرات. وفي إطار صفقة الحبوب، تم تصدير 32.8 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية عن طريق البحر. تبلغ طاقة ميناء كونستانتا الروماني (أكبر ميناء بحري في البلاد) 25 مليون طن. وبناء على ذلك، لن تصل الكميات الأوكرانية إلى رومانيا، وما زال يتعين إحضارها إلى هناك. وتتراوح تكلفة إيصالها إلى رومانيا وكرواتيا وبولندا وليتوانيا من 120 إلى 150 دولارًا للطن، أي حوالي 50-60٪ من سعر بيع الحبوب: "لذلك، ليس من المنطقي القيام بمثل هذه الخطوات".

ووفقا لـ ليزان، لا يوجد الكثير من الحلول للمشكلة. وقبل كل شيء، عودة صفقة الحبوب والحصول على إعانة من الاتحاد الأوروبي لنقل الحبوب بمبلغ لا يزيد عن 32 دولارا للطن.

وأضاف: "كخيار، يمكن زيادة الصادرات عن طريق السكك الحديدية والطرق، وركوع كييف أمام رومانيا راجية زيادة إنتاجية الموانئ إلى أقصى حد. لكن منذ أغسطس، بدأت الموانئ الرومانية في نقل حبوب بلادها، لذلك لن يكون من الممكن الوصول إلى كونستانتا في أوقات محددة".

وختم ليزان بالقول إن روسيا قد ترد على ما يحدث بطريقة محددة للغاية وتضرب الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب، الأمر الذي سيحرم البلاد من القدرة على نقل حوالي مليوني طن من الحبوب. في الواقع، هذا يحدث عمليا. "مع الأخذ في الاعتبار موانئ البحر الأسود، فإن قدرة الشحن في أوكرانيا تبلغ 7-8 ملايين طن. ومن دون هذه الموانئ حوالي أربعة ملايين. وبالتالي، إذا اتبعت روسيا هذا المبدأ، فلن يبقى لأوكرانيا شيء".

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