ماذا سيفعل الجمهوريون إذا فازوا؟

من صورة ترامب "الضحية المظلومة" ينطلق الحزب الجمهوري بمرشحيه الأبرز في أجنداتهم لعام 2024. يوجين روبنسون في فوكس نيوز يوجز نتائج المناظرة وما حولها.

وأتاحت المقابلة التلفزيونية مع ترامب فرصة مشاهدته أثناء استسلامه لسجن مقاطعة فولتون ثم إخلاء سبيله بكفالة. ومن عبارات ترامب: نحن بحاجة إلى لائحة اتهامات أخرى لإغلاق هذه الانتخابات، ملمّحا لتآمر الدولة العميقة ضده وليحث حزبه للدفاع عنه.

ويقول ترامب: كل شيء كان لطيفا عندما كنت رئيسا. ولكن بعد أن تولّى بايدن السلطة من خلال انتخابات مزورة انهارت البلاد مرة أخرى. واتهم المدّعين العامين والمحاكم القضائية والعدلية بالفساد.

والحقيقة أن معظم أعضاء الحزب الجمهوري يصدقون ما يقوله ترامب. فلم يدافع أحد من الجمهوريين عن نزاهة النظام القضائي حين استخدم عبارة "تسليح العدالة". وكذلك تعرض مايك بنس لصيحات استهجان حين عارض فكرة "المذبحة الشاملة" التي ذكرها ترامب في خطابه الأول بعد فوزه بالرئاسة.

ويلخّص الكاتب أجندات أقوى المرشحين الجمهوريين كالتالي: دي سانتيس يتعهد بالتصدي لتهريب المخدرات على الحدود الجنوبية حتى لو تطلّب ذلك حربا. وتعهد فيفيك راماسوامي بالتخلي عن نظرية المناخ والمضيّ في الحفر والتكسير واستخراج الفحم وإطلاق العنان للطاقة النووية. أما نيكي هيلي وتوم سكوت فتعهدا بالدفاع عن حقوق المتحولين جنسيا. فهل يفوز الجمهوريون بهذه الأجندات في انتخابات 2024؟

المصدر: واشنطن بوست

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