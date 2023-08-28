بعض حلفاء واشنطن يتحولون لخصوم – فما الحل؟

من مبدأ "لا رومانسية في العلاقات الدولية" يحلل البروفيسور مارك كاتز التحالفات الحالية مع الولايات المتحدة، ويرى أن على واشنطن أن تتخذ مسارا جديدا مع "حلفائها".

كشفت قضية أوكرانيا ضعف التحالفات مع الولايات المتحدة الأمريكية. فمعظم الحكومات في جنوب العالم وحتى بعض الحلفاء الغربيين لم تؤيد أمريكا. بل استمروا في شراء النفط الروسي والتجارة مع موسكو. ونشطت التجارة بين الإمارات العربية المتحدة وإيران بسبب الحماية الأمريكية غير الكافية. ورفضت دول عديدة فرض عقوبات اقتصادية على الصين، بل حتى تجارة أمريكا مع الصين استمرت من خلال دول ثالثة.

والسؤال هو "ما الذي يمكن لواشنطن أن تفعله؟"

والجواب الأمثل على هذا السؤال هو "سياسة بالمرستون". واللورد بالمرستون هو من شكّل السياسة الخارجية للامبراطورية البريطانية من عام 1830 وحتى عام 1865. اعتمدت سياسة بالمرستون على مبدأ: ليس لنا حلفاء أبديون وليس لنا أعداء أبديون. والشيء الوحيد الثابت هو مصالحنا.

والدرس الذي يجب على واشنطن أن تتعلمه هو أن الحلفاء الأضعف لا يقيمون معها علاقات لأنهم معجبون بديمقراطيتها، بل لأن مصالحهم تقتضي ذلك. وقد تتغير الأمور بمجرد أن تتغير هذه المصالح. وعلى الولايات المتحدة أن تعامل هؤلاء "الحلفاء" بالمثل. فمثلا على أمريكا أن لا تسمح بتعاون الهند مع روسيا كما منعت الهند أمريكا من التعاون مع خصمها "باكستان".

ويرى البروفيسور أنه يتعين على أميركا أن تنتهج سياسة خارجية بالمرستونية تتجنب رؤية العالم من منظور حلفاء أبديين وأعداء أبديين، ولكنها تركز بدلاً من ذلك على تحديد وإعادة تقييم نقاط التقاء المصالح الأميركية ونقاط تباعدها مع مصالح الحكومات الأخرى في المستقبل.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب