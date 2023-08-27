البنتاغون يحاول استرضاء متمردي النيجر

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول التحدي الذي يطرحه الوضع في النيجر.

وجاء في المقال: تراهن إدارة الرئيس الأميركي جوزيف بايدن على الحل الدبلوماسي في النيجر، وليس على السيناريو العسكري. جاءت هذه التأكيدات من البنتاغون على خلفية شائعات حول احتمالات التدخل العسكري الأجنبي في تلك الدولة الإفريقية. وتتعرض مقاربات واشنطن، التي رفضت بشكل قاطع وصف ما حدث بأنه انقلاب عسكري، لانتقادات، بما في ذلك من قبل حلفائها عبر الأطلسي. المسؤولون الفرنسيون يتحدثون عن إحباطهم المتزايد من موقف واشنطن، متهمين البيت الأبيض بالخيانة.

إن الخوف من الخسارة المحتملة لقاعدة حيوية هو أحد العوامل التي تجعل واشنطن ترفض الانتقاد القطعي للمتمردين في النيجر. في أواسط الشهر الجاري، أشارت نائبة المتحدثة باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، صراحة إلى أن أولوية إدارة بايدن، في هذه الظروف، هي الحفاظ على الأصول العسكرية في منطقة الساحل. ولهذا السبب فإن واشنطن ليست في عجلة من أمرها لوصف عزل محمد بازوم من الرئاسة بأنه عملية انقلاب عسكري.

وهكذا، تشعر فرنسا بخيبة أمل كبيرة من التكتيكات الأمريكية.

ومن المتوقع أن تتخذ فرنسا نفسها إجراءات صارمة ضد المتمردين. فقد ذكرت إذاعة الجزائر قبل أيام أن باريس طلبت من السلطات الجزائرية فتح ممر جوي لطيرانها في حالة التدخل العسكري في النيجر.

وتعمل الجزائر الآن على منع شن حملة عسكرية ضد جارتها. وقد أعلنت وزارة خارجية الجزائر في 23 أغسطس الماضي أن الوزير أحمد عطاف سيتوجه إلى نيجيريا وغانا وبنين في زيارات عمل. وتم التأكيد على أن مسألة التسوية في النيجر وتطوير الحل السياسي ستكون في قلب جدول الأعمال.

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