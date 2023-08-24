تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فولكوفا ويفغيني بوزنياكوف، في "فزغلياد"، حول تقدير الخبراء دور حقول الألغام الروسية في إفشال الهجوم الأوكراني المضاد.

وجاء في المقال: منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، تواصل القوات المسلحة الأوكرانية القتال من أجل الاقتراب على الأقل من خط الدفاع الروسي الأول. ولكن، كما اتضح فيما بعد، كانت إحدى العقبات الرئيسية أمام تحقيقها ذلك حقول الألغام الضخمة التي زرعها الجيش الروسي في ساحة المعركة.

ويتحدثون في الغرب عن أن الألغام تمثل مشكلة للقوات المسلحة الأوكرانية. فقد قارنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بوربوك، مساحة المناطق الملغومة بمساحة ألمانيا الغربية. وفي ظل هذه الظروف، تجد القوات المسلحة الأوكرانية نفسها في فخ. والسؤال المطروح، بحسب الوزيرة الألمانية، هو كيفية التغلب على حقول الألغام هذه.

كما لاحظوا في مجتمع الخبراء، استعد الجيش الروسي جيدا للهجوم المضاد الذي أعلنت عنه مرارا القوات المسلحة الأوكرانية. خط الدفاع الروسي المترابط، لا يسمح للعدو بالاختراق. وما يعقد الوضع أيضا كون الغرب يجبر القوات المسلحة الأوكرانية على توفير المعدات.

وفي الصدد، قال رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف: "لقد قام الجيش الروسي بالفعل بزرع الألغام في حقول منطقة العملية العسكرية الخاصة، وقد فعل ذلك بشكل جيد وفعال. ويجري تحديث الألغام بانتظام بمساعدة أنظمة زراعتها عن بعد".

وأضاف روغوف: "في بداية ما يسمى بالهجوم المضاد، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية عبور هذا الحاجز، باستخدام المعدات الغربية التي قُدمت لهم. لكنها احترقت. ولذلك تقرر عدم إفساد صورة صناعة دول الناتو العسكرية. فقرروا الزج بالجنود في الحقول للهجوم، دون رحمة".

"بالطبع، كان لدى القوات المسلحة الأوكرانية معدات متخصصة بإزالة الألغام قدمها الحلفاء. حتى أن الجيش الأوكراني حاول استخدامها. لكن الألغام دمرتها بسرعة كبيرة بسبب نقص كفاءة الجنود. بالإضافة إلى ذلك، فمن المحتمل أنهم بالغوا في مديح التكنولوجيا الغربية إلى حد كبير. على أرض الواقع تبين أن جودتها ليست عالية جدا"، بحسب روغوف.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب