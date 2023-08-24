الهند الأولى

تحت العنوان أعلاه، كتب دميتري بيسارينكو، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول أهمية الإنجاز الهندي في استكشاف القمر.

وجاء في المقال: نجحت الهند في إنزال مركبة فضائية في القطب الجنوبي للقمر. أصبحت الدولة الرابعة، بعد الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية والصين، التي تمكنت من إنجاز هبوط سلس على سطح القمر. وأول من تمكن من الهبوط في المنطقة القطبية للقمر.

وكانت هذه محاولة الهند الثانية في هبوط مركبة فضائية بالقرب من القطب الجنوبي للقمر. جرت المحاولة الأولى في العام 2019 لإنزال Chandrayan-2 (وقبلها كان هناك Chandrayan-1، لكن لم يكن من المفترض أن تهبط). المحاولة السابقة لم تنجح- تحطم الجهاز.

الهبوط في منطقة القمر القطبية مهمة صعبة من الناحية التقنية.

رئيس قسم أبحاث الكواكب والكيمياء الكونية، بمعهد فيرنادسكي للجيوكيمياء والكيمياء التحليلية، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ميخائيل ماروف:

المهام العلمية لمحطة Chandrayan-3 هي تقريبًا مهام Luna-25 نفسها - البحث عن الماء في التربة القمرية، وتحديد محتواه وكمية مكوناته المتطايرة.

لكن تم اختيار مواقع الهبوط بشكل مختلف. لذا، فحيثما هبطت المحطة الهندية، قد يكون هناك محتوى مختلف من الماء والمواد المتطايرة. ومن حيث المبدأ، هناك ميزات أخرى للبيئة القمرية المحيطة. ولهذا السبب، كان الأمر أكثر إثارة للاهتمام بالنسبة للعلم لو كانت هناك بعثتان تعملان معا الآن. كان يمكن أن تكملا بعضهما البعض.

الباحث في معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، دكتور العلوم الفيزيائية والرياضية ناتان إيسمونت:

ليس مبالغة القول إن من الصعب تقدير أهمية هذا الحدث. الهبوط على القمر في حد ذاته إنجاز تكنولوجي متميز. يعد ما (حققته الهند) إنجازًا كبيرًا، فيكفي هبوط واحد للاعتراف بنجاح مهمة Chandrayaan-3.

ربما ستتمكن من اكتشاف شيء جديد في العلوم الأساسية. لسوء الحظ، لا تحتوي المحطة الهندية على أجهزة عالية التقنية كالتي تم تركيبها على Luna-25؛ وبرنامجهم العلمي أدنى من البرنامج الروسي من حيث الحجم والخصائص. ومع ذلك، فإن Chandrayan لديها أدوات تسمح بدراسة التربة وتحديد تركيبة عناصر الصخور. بالنسبة للعلم هذا لا يقدر بثمن.

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