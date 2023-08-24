خراب اقتصادي وفقر بسبب سياسات بايدن

تدّعي إدارة بايدن أن سياسسات بايدن وميكس تحقق فوائد غير مسبوقة للأمريكيين. لكن أين هذه الادّعاءات الكاذبة من الإحصاءات والحقائق؟ وماذا يكشف لنا جاستين هاسكينز في فوكس نيوز؟

من المتوقع أن تواجه أمريكا أكبر عجز في تاريخها مع عجز في الميزانية يبلغ 1.54 تريليون دولار. وجاءت سياسات بايدن الجديدة مصحوبة بتكاليف جديدة ضخمة تتجاوز الدّين الوطني بكثير. بينما أبقت برامج الإنفاق على مستويات البطالة كما كانت أثناء كوفيد خلال عهد ترامب.

وارتفع التضخم لمستويات غير مسبوقة تحت إدارة بايدن، مما تسبب بأضرار هائلة للأسر العاملة ذات الدخل المنخفض. أما الاستطلاع الذي يجريه مكتب الإحصاء منذ يوليو 2023 فيكشف عن معاناة معاشية واقتصادية هائلة تتكشف من خلال عادات الإنفاق والتحديات والمخاوف التي يواجهها المواطنون.

وقد أظهرت بيانات المسح من يوليو 2023 أن 27 مليونا من الأمريكيين يصارعون لتأمين طعامهم. بينما كان العدد 23 مليونا في عام 2021. كما اضطر ما يقرب من 4 مليون أمريكي للاستفادة من مدخراتهم أو بيع أصولهم وممتلكاتهم لتغطية تكاليف حياتهم.

وينهي الكاتب مقاله بانتقاد الإنفاق المتهور للديمقراطيين الذي يؤدي للخراب الاقتصادي في البلاد وتراجع مستوى معيشة المواطنين. ويقول إذا لم تتعدل السياسة الاقتصادية فسيعاني مزيد من المواطنين الأمريكيين من انهيار مستوى حياتهم.

المصدر: فوكس نيوز

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