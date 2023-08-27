الخلافات كثيرة

تحت العنوان أعلاه كتب غليب إيفانوف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، عن احتمال قدوم أردوغان إلى موسكو.

وجاء في المقال: من المقرر أن يأتي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى روسيا، لمناقشة "صفقة الحبوب" مع فلاديمير بوتين، بحسب ما نقلت صحيفة "يني شفق" التركية، عن مصادر في إدارة الرئيس التركي.

أعلن الرئيس التركي عن رغبته في مقابلة الزعيم الروسي، على الفور تقريبًا، بعد أن علقت روسيا مشاركتها في صفقة الحبوب. وقد أراد أردوغان، في الواقع، أن يسافر فلاديمير بوتين إلى تركيا.

ومع ذلك، نشأت خلافات بين أنقرة وموسكو بسبب حقيقة أن أنقرة، خلال زيارة فلاديمير زيلينسكي لتركيا، انتهكت التزاماتها، وسلمت قادة آزوف إلى كييف، وكانت قد تعهدت بإبقائهم كرهائن حتى نهاية العملية العسكرية الروسية الخاصة. "كانت هناك اتفاقيات. لا تعليق أكثر". هكذا رد فلاديمير بوتين على تصرفات السلطات التركية.

ومع ذلك، اعترفت السلطات الروسية بإمكانية إجراء مفاوضات مع الجانب التركي. فـ " البلدان مرتبطان بشكل وثيق ويعتمدان على بعضهما البعض. بينهما العديد من الخلافات: تركيا لا تعترف بتبعية شبه جزيرة القرم لروسيا، وتعارض الأسد، وتدعم أذربيجان في صراع قره باغ. ولكن في الوقت نفسه، هناك العديد من المصالح المشتركة. ولا أحد يريد وضع حد للعلاقات، والوقوع في مواجهة مفتوحة"، كما قال الباحث السياسي التركي كريم هاس، وأضاف: "لذلك كان من المتوقع أن يحاول الطرفان حل الخلافات عبر مفاوضات على أعلى مستوى".

ومن الممكن أن يعقد الاجتماع في روسيا في سوتشي في أواخر أغسطس- أوائل سبتمبر. لا توجد حتى الآن مواعيد محددة للاجتماع أو تأكيد من الكرملين.

وبحسب الصحيفة التركية، هناك ثلاثة مواضيع رئيسية: "صفقة الحبوب"، والتعاون التجاري بين الدولتين، والوضع في سوريا".

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