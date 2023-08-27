تحت العنوان أعلاه، كتبت ايلينا غورباتشوفا، في "إكسبرت رو"، حول أزوف ساعة الحقيقة في إفريقيا.

وجاء في المقال: رغم مرور ثلاثة أسابيع من الانقلاب في النيجر، لم تستطع الدول الإفريقية اتخاذ قرار بشأن التدخل العسكري، في محاولة لدفع الدبلوماسية على الرغم من الضغوط الخارجية.

تم تحديد موعد التدخل العسكري لقوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في الوضع في النيجر، لكن لم يتم الإعلان عنه بعد. أُعلن عن ذلك، في وقت متأخر من مساء 18 أغسطس، بعد اجتماع رؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة للدول الأعضاء في التنظيم.

ومع ذلك، لا يبدو أن الغزو هو الحل الوحيد للمشكلة. يتحدث الطرفان بشكل متزايد عن الدبلوماسية. وقد اتضح، فجأة، أن فرنسا لا تستطيع ببساطة أمر قواتها الخاصة بالإطاحة بالرئيس الإفريقي وتنصيب رئيس دمية محله، وفي الوقت نفسه استعادة السيطرة على الموارد الطبيعية الضرورية لاقتصادها، كما حدث من قبل؛ كما اتضح أن للأمريكيين، مصالحهم الخاصة في المنطقة، ومن أجل ذلك كان على نائب وزير الخارجية فيكتوريا نولاند أن تتفاوض شخصيًا مع المجلس العسكري، بل، وفي أراضيه. وقد تم، هناك، إيقاف المخطط الغربي المعروف بالفوضى القابلة للإدارة من خلال الصراعات.

لكن الأهم هو وضوح أن إفريقيا نفسها، بالطبع، سئمت الاضطرابات المستمرة، ولكن بدرجة أقل بكثير من سأمها من هيمنة الغرب، الهيمنة التي، وفقًا لسكان القارة، لا تساعد في إحلال السلام في المنطقة، بل على العكس، تمنعه بكل الطرق الممكنة.

سوف يُظهر تطور الوضع حول النيجر مدى استعداد إفريقيا لمستقبل تنعم فيه بالسيادة ومدى استعداد العالم للاعتراف بحقوقها.

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