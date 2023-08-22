تركيا تضع يدها على إرث القذافي

تحت العنوان أعلاه، كتبت بولينا بيكير، في "فزغلياد"، حول استئثار أردوغان بولاء جزء مهم من العرب، وأهمية دور روسيا بالنسبة لسياسته في الشرق الأوسط.

وجاء في المقال:هناك مزيد من الإشارات حول التوسع التركي في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وكانت آخر رسالة من هذا القبيل ما قيل عن نشر قاعدة عسكرية تركية في ليبيا.

نعم، الأعداء الأتراك يجلسون في الجزء الشرقي من ليبيا. هكذا تقول النخب المحلية، التي تسترشد بمصر، وعلى رأسها المشير خليفة حفتر. فمصر تتخذ موقفا معاديا لتركيا منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ومع ذلك، فقد تمكنت أنقرة والقاهرة مؤخرًا من إيجاد لغة مشتركة والشروع في تطبيع العلاقات. وإذا اتفقت مصر وتركيا أخيرًا على ليبيا، فإن هذا سيطلق يدي أردوغان.

تزامن تطبيع العلاقات التركية المصرية مع تطبيع العلاقات التركية السعودية والتركية الإماراتية.

وفي الصدد، قالت الباحثة في الشؤون التركية، وكاتبة العمود في Stanradar، بولينا بيكير، لـ "فزغلياد": "أردوغان زعيم قوي، ويمكن الافتراض أن جزءًا من سكان الشرق الأوسط سوف يتبعونه. ومع ذلك، فإن أي نشاط في السياسة الخارجية يتطلب المال. ونظرًا لأن تركيا مثقلة بالديون، يتعذر الحديث عن أي نجاح".

"لا يمكن لتركيا ابتلاع هذه القطعة إلا إذا تشاركتها مع تلك الدول التي (على عكس الإيطاليين أو الفرنسيين) مستعدة للعمل معها، وعدم أخذ حصتها من الأتراك. أي مع روسيا، التي: أ) مستعدة دائمًا للتعاون؛ ب) تحافظ دائمًا على كلمتها مع من يتعاون معها. لهذا السبب، في جميع النزاعات التركية المصرية في ليبيا، كانت روسيا قادرة على إيجاد حل وسط بين الأطراف المتحاربة، وفي الوقت نفسه عدم الخلاف مع أحد".

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