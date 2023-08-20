تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني أوميرينكوف، في "كومسومولسكايا برافدا"، عن محاولة الغرب تجنب الفشل في أوكرانيا بخطوة شديدة الخطورة ضد روسيا.

وجاء في المقال: قد يبدأ الناتو حربًا ضد روسيا في البحر الأسود لإنقاذ اقتصاد أوكرانيا، وفق ما جاء في التصريحات الأخيرة للقائد السابق للحلف في أوروبا، الأميرال المتقاعد بالبحرية الأمريكية جيمس ستافريديس.

فهو وإن يكن سابقا، إنما كان قائدا لقوات الناتو في أوروبا، ويقول إن الغرب يمكنه أن يبدأ حربًا ضد روسيا، بل ويؤكد ذلك بمثل هذه الحجة: حتى إذا انضمت جميع دول البحر الأسود الأعضاء في الحلف، وتحديداً تركيا ورومانيا وبلغاريا، إلى جهودهم، فإن "أسطول البحر الأسود الروسي سوف يتفوق عليهم عسكريًا".

قبل يوم واحد من تهديدات الأميرال، تحولت إلى فضيحة تصريحات رئيس مكتب الأمين العام لحلف الناتو بأن الحلف يدرس إمكانية قبول أوكرانيا مع اعترافها بفقدان جزء من أراضيها. وبعد ذلك، عندما رأوا ردة فعل كييف المتشنجة، تراجعوا. لكنهم لم يتمكنوا من إزالة الرواسب المريرة، لأنهم أساؤوا إلى أولئك الذين "يقاتلون من أجل الديمقراطية والغرب بأسره". وهنا، من أجل تصحيح الوضع، أجروا مقابلة مع ستافريديس، الذي صرّح، كما هو متوقع منه، بما يرضي كييف.

من الواضح أن الولايات المتحدة والغرب بأسره يبحثون بشدة عن خيارات لتجنب فشل عسكري كبير في أوكرانيا. فوضع صيغة "الانضمام إلى الكتلة مقابل التنازل عن مناطق من البلاد" دليل على ذلك. كان هناك حديث بالفعل عن أن مصالح الولايات المتحدة الأمنية أوسع بكثير من أوكرانيا، وليست متطابقة مع مصالح كييف. فواشنطن تحوّل تركيزها واستعداداتها العسكرية إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ. هذا، بالطبع، لا يعني أنهم على وشك التخلي عن زيلينسكي. فالصراع بين موسكو وكييف لا يزال مفيدًا للغرب. ولكن إلى حدود معينة. على أية حال، لن تبدأ واشنطن بالتأكيد حربًا مع روسيا في البحر الأسود من أجل "إنقاذ اقتصاد أوكرانيا".

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