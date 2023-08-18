تحت العنوان أعلاه، كتبت كسينيا لوغينوفا، في "إزفيستيا"، عن مناقشة إمكانية تزويد كييف بصواريخ Taurus، ومشاركة الألمان في إعادة إعمار أوكرانيا.

وجاء في المقال: وصل وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر مؤخرًا إلى كييف في زيارة غير معلنة. هذه هي الزيارة الأولى لرئيس الحزب الديمقراطي الحر إلى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة. ناقش الطرفان مشاركة رجال الأعمال الألمان في إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة في البلاد، وكذلك إمكانية تسليم صواريخ Taurus الألمانية إلى أوكرانيا.

جرت زيارة كريستيان ليندنر على خلفية نقاش مكثف في ألمانيا حول صوابية تزويد أوكرانيا بصواريخ Taurus الألمانية المجنحة، التي تطلبها كييف منذ بداية مايو. وقد دعم نقل هذه الأسلحة ممثلو الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحاكم. ومع ذلك، لم توافق برلين بعد.

حاليا، لدى البوندسفير حوالي 600 صاروخ من هذا الطراز، منها 150 إلى 300 صاروخ جاهزة للاستخدام.

وفقًا لليندنر، يجب على برلين تنسيق مسألة الإمداد بصواريخ Taurus مع الحلفاء، وأشار إلى أهمية عدم الانجرار إلى الصراع والحفاظ على القدرات الدفاعية.

وقد لاحظ الباحث في مختبر تحليل العمليات الدولية التابع لمركز الدراسات الأوروبية بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أرتيوم سوكولوف، في مقابلة مع "إزفيستيا"، أن الحكومة الألمانية تواصل سياسة تقديم الدعم الشامل لكييف، من خلال توريد الأسلحة والذخيرة، فضلا عن المساعدة المالية.

وأشار إلى أن السلطات الأوكرانية تنظر إلى الكميات الكبيرة من المساعدات العسكرية والاقتصادية من ألمانيا كثمن لتردد برلين في الأسابيع الأولى من الصراع.

ويؤكد سوكولوف أن "السياسيين الألمان سيواصلون رعاية القيادة الأوكرانية، وفقًا لروح التضامن عبر الأطلسي غير المشروط".

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