ميزان العدالة المنحرف في أمريكا

ينتقد العميل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي، مايك روجرز، أهم المؤسسات الأمريكية ويستشعر خطرا قادما من المواطنين الذين فقدوا الثقة تماما بهذه المؤسسات.

تجازف وزارة العدل في إدارة بايدن بأكبر تهديد على الإطلاق. فلم يعد الأمريكيون يؤمنون بعدالة النظام القضائي ويفقدون الثقة تماما في مصداقية وزارة العدل. وهذا أمر خطير للغاية، فالأمريكيون باتوا متأكدين أن القانون لم يعد مطبقا بشكل متساو.

ويتأسف روجرز على الحاضر عند مقارنته بالماضي قائلا: كنت أعمل كعميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وفي ذلك الوقت لم يكن المجرمون يحبوننا ولكنهم كانوا يحترموننا. وكان لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي سمعة لا يعلى عليها.

والمشكلة أن الأمريكيين باتوا متأكدين من أن كفة العدالة تميل حسب السياسة. وسلوك الإدارة نفسها يجعل الأمور أكثر سوءا، لأن التعامل مع لوائح الاتهام الموجهة ضد النافذين في السلطة يتم التعامل معها على أنها ألعاب سياسية لإيذاء الخصوم، وليس على أنها مخالفات قانونية أو دستورية.

وأكبر مثال على العدالة المائلة مؤخرا هو إسقاط تهم تمويل الحملة ضد Sam Bankman Fried، حيث تبرع بأكثر من 40 مليار دولار للديمقراطيين في دورة انتخابات 2022، كما تبرع بحوالي 5 مليون دولار لحملة جو بايدن.

ويتوقع روجرز مزيدا من التهديد بسبب فقدان الدعم الشعبي، لا سيما أن إدارة بايدن لا تظهر أي اهتمام يذكر بالسلوك غير المهني لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

المصدر: فوكس نيوز

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