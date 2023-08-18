القتال في السودان يشرد الملايين

تحت العنوان أعلاه، كتب دانيلا مويسييف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول انشغال اللاعبين الخارجيين عن مآسي الصراع في السودان.

وجاء في المقال: بلغ عدد اللاجئين من السودان الذي مزقته الصراعات مليون إنسان، وفقا للأمم المتحدة. كما نزح 3.4 مليون سوداني داخليًا. تصاعدت الخلافات بين مؤسسات القوة في البلاد إلى صراع مسلح يهدد بالتحول إلى حرب أهلية واسعة النطاق. تعرضت العاصمة الخرطوم لأضرار جسيمة، ويموت السكان ليس فقط من القتال، إنما ومن نقص المساعدات الإنسانية والطبية. وفي الوقت نفسه، يقول المسؤولون السودانيون إن نهاية الصراع لا تلوح في الأفق حتى الآن، ولإنهائها، يتعين على القوى المتصارعة الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

ولكن ليس للسودان أهمية استراتيجية، مثل مالي أو النيجر، اللتين كانتا تقليديًا في نطاق نفوذ فرنسا. على الرغم من أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية حاولتا التوسط في النزاع، بعد انتهاك العديد من الهدنات، فقد تراجع اهتمام المسؤولين الغربيين ووسائل الإعلام بما يحدث في السودان. في حين جذب الانقلاب في النيجر اهتمام الجميع، على الرغم من حقيقة عدم وقوع ضحايا عمليًا للعملية السياسية الجارية هاك. وهم يستعدون للتدخل في النيجر، بالفعل، ويقومون بتجنيد متطوعين في الجيش.

ولكن بحسب نائب مدير معهد إفريقيا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ليونيد فيتوني، من الصعب على الغرب الاعتماد في السودان على أي من القوى، ومن أسباب ذلك أن الجماعات شبه العسكرية يمكنها في كثير من الأحيان اتخاذ قرارات بصورة ذاتية دون ضمان المكاسب السياسية فيما بعد.

وقال: "الأمر نفسه ينطبق على العلاقة مع روسيا، على الرغم من أن صورة الدولة في المنطقة أصبحت أكثر فائدة. بشكل عام، يشعر اللاعبون الجيوسياسيون، بسبب مصالحهم في الشرق الأوسط، بقلق أكبر بشأن مضائق البحر الأحمر".

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