النيجر بين الحرب والسلام

تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول الموقف من التأثير الروسي في أحداث النيجر.

وجاء في المقال: عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، أمس الاثنين، اجتماعا طارئا بشأن الوضع في النيجر، بسبب التغيير الحاد في موقف المتمردين الذين استولوا على السلطة في البلاد. في السابق، أعلن الانقلابيون عن استعدادهم للتفاوض مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، ثم أعلنوا فجأة أنهم يرفضون المطلب الرئيس لهذه المنظمة، وكذلك موقف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا: لإعادة السلطة إلى الرئيس المخلوع محمد بازوم. بل إن سلطات الأمر الواقع الجديدة في النيجر تعتزم محاكمته.

ولعل تجدد الاشتباكات مع الجهاديين هو الذي دفع الجيش لتغيير رأيه. فتشياني شكى مرارا من أن الزعيم المخلوع بازوم عجز عن التعامل مع المتطرفين الدينيين.

إذا لم يحدث تدخل خارجي، فإن الطريقة التالية للضغط على السلطات الجديدة في النيجر ستكون مزيد من العقوبات توعد بها الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، أشار بيان الاتحاد الأوروبي، على وجه التحديد، إلى أنه لن يحرم النيجر من المساعدة الإنسانية.

أما أكثر ما يقلق سلطات الدول الغربية في النيجر، فهو السؤال التالي: ما دور روسيا في الأحداث الجارية هناك؟ تقول الصحافة الأوروبية إن تصريحات المتمردين وتصرفاتهم لا تقدم إجابة مقنعة عن سؤالهم. فـ علي الأمين الزين، رئيس وزراء النيجر، المعين من قبل الانقلابيين، يقتصر على كلمات عامة عن أن بلاده لا تخشى العقوبات وستقوم بطريقة ما "بالتغلب" عليها. يمكن تفسير ذلك بأن المتمردين يعتزمون حشد دعم موسكو، أو يمكن اعتباره مجرد تبجح وجزء من صفقة مع الغرب. حتى الآن، التذكير الوحيد بـ "الأثر الروسي" في الأحداث في النيجر يقتصر على الأعلام الروسية، التي تظهر من وقت إلى آخر في التجمعات في نيامي التي ينظمها معارضو بازوم.

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