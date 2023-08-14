الجهاديون يحاولون استعادة مواقعهم في سوريا

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول الهجمات الدامية التي يتعرض لها مؤخرا الجيش العربي السوري، في مناطق مجاورة للوجود الأمريكي.

وجاء في المقال: يزيد تنظيم "الدولة الإسلامية" بشكل كبير من هجماته في سوريا. فبعد سقوط نحو 30 جنديا من الجيش الحكومي ضحية لكمين جهادي في محيط مدينة الميادين، ألقت وزارة خارجية الجمهورية العربية السورية بالمسؤولية على القوة العسكرية الأمريكية المنتشرة في مناطق غير خاضعة لسيطرة الحكومة. وليست هذه هي الحلقة الأولى من محاولات تنظيم الدولة الإسلامية تجديد نشاطه.

المحللون مقتنعون بأن تنظيم الدولة، عبر هجماته المتزايدة، يريد اختبار مدى يقظة اللاعبين الرئيسيين المتورطين في سوريا. على سبيل المثال، يركز الجيش الأمريكي منذ فترة طويلة على نشاط القوات الإيرانية وطرق تحركها. كما ورد في تحليلات يوليو لمجموعة الأزمات الدولية، فإن فائدة الجماعات المتمردة التي اعتمدت عليها واشنطن في القتال ضد داعش تراجعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة. الحديث يدور، بالدرجة الأولى، عن مجموعات مدربة تدريبا خاصا في التنف. وهذا يقلل من دافع الأمريكيين لمغادرة هذه المنطقة الجنوبية الشرقية، بحسب خبراء مجموعة الأزمات الدولية.

في الوقت نفسه، لا يمكن للجهاديين تجاهل التوترات المتصاعدة بين روسيا والولايات المتحدة، حول بروتوكولات تفادي الاحتكاك، والتي أصبحت حلقاتها، وفقًا للطرفين، كثيرة جدًا. ويقول محللون إن هذا يزيد من رغبة الجماعة الإرهابية في اختبار قدراتها مرة أخرى.

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