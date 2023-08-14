لماذا زار شويغو موقع التجارب النووية؟

تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول رد روسيا الحتمي على تزويد الناتو أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى.

وجاء في المقال: قام وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بزيارة مفاجئة لحامية القطب الشمالي في نهاية الأسبوع الماضي، بما في ذلك لموقع التجارب النووية في نوفايا زيمليا.

في إعلان وزارة الدفاع عن زيارة سيرغي شويغو إلى نوفايا زيمليا، لوحظ أن المهام الرئيسية لموقع الاختبار "في المرحلة الحالية هي إعداد واختبار نماذج واعدة من الأسلحة والمعدات العسكرية". فما نوع السلاح الجديد الذي لم يتم الكشف عنه؟

يرى السياسي روديون ميروشنيك في زيارة وزير الدفاع المفاجئة للمنشأة النووية رسالة للغرب الذي "يؤكد للعالم أن روسيا لن تكون قادرة على استخدام الأسلحة النووية أبدا". وقال ميروشنيك بوضوح في قناته على Telegram: "حتى قبل الاحتمال النظري لاستخدام الأسلحة النووية، يجب فحصها بعناية، والتأكد بدقة من مؤشرات تأثيرها ونتائجها، بحيث لا يبقى لدى أحد أي شك حول أدائها".

وقد أشار العديد من المحللين، على خلفية الاهتمام المتزايد بموقع التجارب النووية المعني، إلى المقال الأخير "استخدام الأسلحة النووية يمكن أن ينقذ البشرية من كارثة عالمية" للباحث السياسي المعروف سيرغي كاراغانوف. ففي رأيه، الغرب، في سعيه لإلحاق هزيمة عسكرية بروسيا في أوكرانيا، أقنع نفسه بأن روسيا لن تستخدم التفوق في الأسلحة النووية بشكل استباقي، لوقف تصعيد الحرب التقليدية.

ويرى كاراغانوف أن استراتيجية الترهيب المصممة بشكل صحيح يمكن أن تقلل من خطر أي ضربة لأراضينا، وتعيد النخب الغربية إلى رشدها. تتمثل إحدى خطوات هذا الردع في استئناف تجارب الأسلحة النووية.

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