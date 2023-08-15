تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه ريزتشيكوف، في "فزغلياد"، حول نشاط أجهزة المخابرات الأوكرانية والغربية على أراضي روسيا.

وجاء في المقال: أعلن مكتب زيلينسكي عن وجود شبكة من الاستخبارات الأوكرانية في روسيا، وعن إرسال قوة "شامان" خاصة عبر الحدود، للقضاء على ضباط روس.

يرى الخبراء الذين حاورتهم "فزغلياد" أن تجنيد عملاء بدأ قبل وقت طويل من إطلاق روسيا عمليتها الخاصة في أوكرانيا. وأننا، الآن، نرى ببساطة كيف يكثف العدو نشاطه على أراضي بلدنا.

فقال مدير مركز التحليل السياسي والبحوث الاجتماعية، بافيل دانلين: "تتمثل صعوبة تحييد شبكات الاستخبارات الأوكرانية في أنه يتعين على قوات الأمن الروسية أن تأخذ في الاعتبار العدد الهائل من اللاجئين والمهاجرين الأوكرانيين الذين انتقلوا منذ فترة طويلة. بالطبع، ليس كل المهاجرين من أوكرانيا مريبين، ولكن يجري تجنيدهم بشكل أساسي كمخربين".

في الوقت نفسه، أعرب دانديلين عن شكوكه في أن تعمل الوحدة الأوكرانية الخاصة "شامان" على الأراضي الروسية.

ووفقًا للمراقب السياسي والمؤرخ فلاديمير كورنيلوف، "شامان" شبح كييف. فأجهزة المخابرات الأوكرانية تقوم بإنشاء هذا الهيكل الوهمي على صفحات صحيفة التايمز البريطانية.

وقال كورنيلوف: "مؤلف المنشورات لصحيفة التايمز هو ماكسيم تاكر الاستفزازي، الذي لا يخفي في مواده أنه على اتصال مباشر مع المخابرات البريطانية والأوكرانية".

وأشار كورنيلوف أيضًا إلى أن تاكر كتب في مقاله عن "الشامان" عن مشاركة المخابرات الغربية في تزويد أوكرانيا بمعلومات عن كبار ضباط القوات المسلحة الروسية. "في الواقع، تحتوي هذه المقالة على اعتراف بأن أجهزة المخابرات الغربية متورطة بشكل مباشر في عمليات التخريب والأنشطة الإرهابية التي تقوم بها المخابرات الأوكرانية على أراضي روسيا".

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