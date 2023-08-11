إفريقيا على شفا حرب كبيرة

تحت العنوان أعلاه، كتب غليب إيفانوف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، عن احتمال غزو النيجر.

وجاء في المقال: ما إذا كانت حرب كبيرة ستبدأ في إفريقيا أم لا، سؤال مطروح على الطاولة منذ انقلاب النيجر. وتخشى الدول الغربية من ظهور شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في البلاد بعد طرد الجيش الفرنسي من هناك.

وقد دعا الرئيس المخلوع محمد بازوم الولايات المتحدة لإعادته إلى السلطة. كما حذر الأمريكيون من "مخاطر على سيادة البلاد" إذا دعت النيجر شركة فاغنر العسكرية.

والإيكواس هدد باللجوء إلى سيناريو القوة في إنذار أخير وجهه لجيش النيجر، إذا لم يعيدوا بازوم إلى السلطة. وهم يعدون قوة قوامها 25 ألف جندي للغزو.

وفي الصدد، قال الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط وإفريقيا بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، إيفان لوشكاريوف: "تعارض بوركينا فاسو ومالي تدخل الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بشكل قاطع. لكن "قوات البلدين المسلحة متواضعة للغاية. جيش مالي منتشر في جميع أنحاء البلاد ويقاتل الإسلاميين. الوضع مشابه في بوركينا فاسو".

ربما تستطيع الجزائر تقديم أكبر دعم لسلطات النيجر، بحسب لوشكاريف. فـ "من وجهة نظر عسكرية، لدى الجزائر واحد من أكثر الجيوش استعدادًا للقتال وقوة في القارة. القوات المسلحة الجزائرية على الأقل جيدة مثل الجيش النيجيري، وعتادها أكثر حداثة بكثير مما لدى النيجر. ومع ذلك، فإن الجزائر تطرح نفسها كقوة دبلوماسية تتمتع بخبرة واسعة في التفاوض بين الأطراف المتنازعة. وكجزء من المساعدة، قد ترسل الجزائر أيضًا مستشارين عسكريين أو عتادا إلى النيجر".

ليس من الواضح تمامًا كيف يمكن السيطرة على النيجر بالضبط. علما بأن الاستيلاء على العاصمة لن يعني سقوط سلطة الحكومة الجديدة، حيث سيكون من الصعب جدًا على نيجيريا السيطرة على بقية البلاد. وهذا يعني أن الأعمال القتالية يمكن أن تستمر لفترة طويلة وتتحول إلى حرب استنزاف طويلة.

بالنظر إلى أن الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تجري عملية مماثلة في غامبيا منذ العام 2017، فإن بلدان المنطقة أقل استعدادًا للمشاركة في عملية أخرى من هذا النوع.

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