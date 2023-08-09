رجب يريد أن يتحدث

تحت العنوان أعلاه، كتب غليب إيفانوف، في "أرغومينتي إي فاكتي" حول إمكانية لقاء بوتين وأردوغان خلال الشهر الجاري، ولكن أين؟

وجاء في المقال: تعمل موسكو وأنقرة على خيارات لعقد اجتماع بين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان في أغسطس الجاري. يريد الزعيم التركي أن يأتي الرئيس الروسي لزيارته، لكن الكرملين لم يؤكد الزيارة بعد.

وبحسب السكرتير الصحفي للكرملين دميتري بيسكوف، اتفق زعيما الدولتين على تحديد مكان وموعد للاجتماع الشخصي بينهما في المستقبل القريب. في الوقت نفسه، شدد بيسكوف على أن تركيا لن تصبح بالضرورة مكانًا لهذا اللقاء.

كما تم الاتفاق على مواضيع المفاوضات بين رئيسي روسيا وتركيا على مستوى عالٍ: من المفترض أن يناقش الطرفان صفقة الحبوب والعلاقات الثنائية والمشكلات بين باكو ويريفان وكذلك القضية السورية.

لكن الأهم من ذلك كله، أن أردوغان يريد التفاوض بشأن استئناف "صفقة الحبوب". فقد ذكر مصدر في إدارة الرئيس التركي أن أنقرة تعول على تطوير عدد من المقترحات المحددة حول هذا الموضوع.

وكما قال الباحث السياسي التركي كريم هاس، لـ"أرغومينتي إي فاكتي": "أردوغان مهتم بالحوار مع الكرملين. تركيا هي أحد المستفيدين من "صفقة الحبوب"، ومن مصلحتها أن تستمر في العمل. ولذلك فإن هذا الموضوع سيناقش حتما في الاجتماع".

شيء آخر هو أن روسيا غاضبة من تسليم السلطات التركية قادة آزوف إلى كييف خلافا لوعود أردوغان.

وقال هاس إن التعاون بين البلدين مهم لكليهما، لكن هذه المرة لن يكون من السهل الاتفاق. على الأقل لم يعرف بعد حتى موعد الاجتماع ومكانه. وكبداية، على الأقل، ينبغي حل هذه المشكلة.

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