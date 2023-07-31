فضيحة آل بايدن: التحقيق على المحك

يطرح آندرو مكارثي في فوكس نيوز أسئلة حرجة يجب على لجنة الرقابة في مجلس النواب طرحها على ديفون آرتشر، شريك هانتر بايدن في أعماله التجارية المشبوهة.

يقول مكارثي: لنفترض أن العمل كان مشروعا فلماذا يبدو أن هذه الأنظمة الأجنبية حريصة جدا على دفع أموال لبايدن في حين أنه لا يبدو أنها حصلت على قيمة مماثلة في المقابل. إلا إذا كانت تضع في حساباتها إمكانية الاستفادة من منصب نائب الرئيس حينها، أو عندما كان يخطط لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2020؟

ويتساءل أيضا إذا كان العمل مشروعا فلماذا لا يكون لديك مدفوعات مباشرة مقابل سلع وخدمات؟ وما هو واضح أنه تم تحويل دفعات بطريقة غسيل الأموال وتحويل ملايين الدولارات عبر كيانات تجارية معروقة بأنها جامعة أموال بدلا من أن تكون منتجة للقيمة. ولماذا تم تحويل المدفوعات لتسعة أفراد من عائلة بايدن بمن فيهم الأحفاد ممن لاعلاقة لهم بالمعاملات التجارية ذات الصلة؟

أما الأسئلة التي يجب على اللجنة توجيهها لديفون آرتشرفتتضمن: هل تم الضغط عليك بشأن دور الرئيس في التجارة المشبوهة؟ وهل تلقيت مذكرات استدعاء تسأل عن الرئيس بايدن تحديدا؟ كما يحب أن تسأل اللجنة عن عشاء جورج تاون عام 2015 عندما رتب آرتشر وهانتر بايدن ومدير Burisma المالي لمقابلة نائب الرئيس آنذاك جو بايدن، في نفس الوقت الذي أخبر فيه مؤسس Burisma أحد مخبري مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه قدم رشوة لنائب الرئيس قبل أن يهدد بايدن بحجب مليار دولار من التحويل الأمريكي من أوكرانيا ما لم يتم طرد المدّعي العام الذي كان يحقق في Burisma.

ويختم الكاتب بأنه لا شيء طبيعيا هنا. وتحتاج لجنة الرئيس جيمس كومر لمعرفة ما إذا كان هناك تحقيق بالفعل بشأن فساد بايدن. وفشل وزارة العدل في تحقيق العدالة في قضية هانتر بايدن وفضيحة فساد بايدن الأوسع.

المصدر: فوكس نيوز

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