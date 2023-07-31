الانقلاب في النيجر اكتمل أخيرا

تحت العنوان أعلاه، كتب دانيلا مويسيف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تخوّف الغرب من تغيير في سياسة النيجر الخارجية.

وجاء في المقال:بدأت، الأحد، في نيجيريا، قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، التي تناقش الوضع حول الانقلاب في النيجر، والذي يبدو أنه انتهى بتغيير السلطة. فقد أعلن قائد الحرس الرئاسي الذي نفذ الانقلاب اللواء عبد الرحمن تياني، في خطاب متلفز، تنحية الرئيس محمد بازوم. عارض الغرب وجيران البلاد الانقلاب ووعدوا بفرض عقوبات اقتصادية. فهم يرون في الأحداث في النيجر إطاحة الانقلابيين بالرئيس بازوم المنتخب ديمقراطيا.

قد ينتهي الأمر بالنيجر في وضع مشابه لمالي. فمنذ الانقلاب في مايو 2021، جرى فرض عقوبات صارمة على البلاد، ولا سيما من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ما أثر بشكل مباشر في وضع سكانها ودفع القيادة الجديدة للبحث عن حلفاء جدد.

صحيح أن كل شيء في العلاقات بين النيجر والعالم الخارجي يمكن أن يتغير إذا تبين أن السلطات الحالية، التي أطاحت بـ بازوم، مؤقتة. وهذا ممكن تمامًا. فبعد كل شيء، يرتبط الانقلابيون ارتباطًا مباشرًا بسلف الرئيس محمد إيسوفو، الذي حكم البلاد عشر سنوات ورئيس الحرس صنيعته. في العام 2021، دافع تياني عن إيسوفو، خلال محاولة انقلاب فاشلة. ونتيجة لذلك، استولى إيسوفو على السلطة وسلمها إلى بازوم، الذي انتخب من قبل السكان، وكان مواليًا لسلفه وتابع نهجه.

من الممكن أن يكون الانقلاب مجرد ردة فعل عاطفية من الحرس على تعيينات رئيس الدولة غير المرضية بالنسبة لهم. فقد حاول بازوم إقالة تياني وبعض المعينين الآخرين من قبل إيسوفو من المناصب المهمة. كل هذا يعطي سببًا لافتراض أن يكون هناك، بدلاً من تغيير سياسة النيجر الخارجية، اتفاق بين الشخصيات الرئيسية في السياسة الداخلية.

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