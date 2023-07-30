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ماذا تطلب السعودية من أمريكا؟

أخبار الصحافة

ماذا تطلب السعودية من أمريكا؟
RT
ماذا تطلب السعودية من أمريكا؟
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يرى غريغ بريدي في ناشيونال إنترست أن للسعودية طلبات باهظة الثمن في حال أنجزت التطبيع مع إسرائيل. فماذا تريد المملكة؟

ليس من المنطقي أن تقدم الولايات المتحدة تنازلات ضخمة للسعودية في شكل ضمان أمني رسمي ردا على المخاوف بشأن الصين أو الرغبة في إنجاز التطبيع بين إسرائيل والسعودية. وتطلب السعودية من أمريكا عروضا سخية في حال موافقتها على التطبيع مع إسرائيل. ومن ضمن الطلبات ضمانات أمنية رسمية وشراكة أمريكية سعودية لتطوير الطاقة النووية المدنية والقدرة على الوصول إلى الأسلحة دون موافقة الكونغرس. وتلمّح السعودية إلى أن تنفيذ هذه الطلبات سيعود على أمريكا بمنافع كبيرة وأهمها استعادة نفوذها المتضائل في الإقليم.  ولكن بالمقابل لم تقدم السعودية دليلا واضحا على تقليل النفوذ الصيني.

ولكن هل هناك مصلحة حقيقية للولايات المتحدة في هكذا صفقة؟ يقول المحلل أنه رغم أهمية الصفقة مع السعودية لكن من الواضح أن السعودية تميل نحو الشرق؛ إلى الصين بدوافع اقتصادية. والصين حاليا هي الشريك التجاري الأكبر للسعوديين. أما بالنسبة للولايات المتحدة فهي لم تعد بحاجة لواردات الخليج النفطية كما كانت في السابق، لا سيما أن العروض من المنتجين المحليين ودول أخرى في نصف الكرة الغربي باتت متاحة.

وتكمن خطورة الضمان الأمني الكامل في عدم توافق مصلحة الولايات المتحدة مع السعودية دوما. واستشهد المحلل بحادثة الهجوم الإيراني على بقيق وخريص؛ المرفقين الأكثر أهمية للصادرات النفطية السعودية، حيث لم يتخذ ترامب حينها أي إجراء عسكري ضد إيران بسبب عدم تأثر أسعار النفط في اليوم الذي تلا الهجوم. وهذه الحادثة تدل على أنه من الصعب فرض رد الفعل الذي ترغبه السعودية في حال كان غير متوافق مع مصلحة أمريكا.

المصدر: ناشيونال إنترست

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