هل هناك مشكلة مناخ فعلا؟

يجادل الكاتب جاستن هاسكينز في فوكس نيوز أن أزمة المناخ ليست حقيقية وأن لمروّجيها مآرب أخرى. فما هي أهداف وسائل الإعلام الحقيقية؟

الحقيقة الخبيثة وراء المعلومات التحذيرية بشأن المناخ هي أن الكثير منها مدفوع بأجندة أيديولوجية راديكالية تسعى إلى تغيير الاقتصاد العالمي والمجتمع الأمريكي ليس عن طريق العلم بل باستخدام "حقائق" صادمة لكنها حقائق منتقاة. ومع ذلك لا يوجد سبب للذعر بشأن مناخنا المتغير باستمرار؛ فما يختبره البشر اليوم شوهد في الماضي كما تثبت الأدلة.

ويستشهد الكاتب ببيانات من برامج الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي سجلت درجات حرارة مرتفعة أكثر من معدلاتها الطبيعية بأربع مرات أو أكثر في ثلاثينيات القرن الماضي. كما شهدت مناطق شاسعة من شمال شرق تكساس انخفاضا كبيرا للحرارة خلال الأيام الحارة في نفس التوقيت.

وتشير بعض كبريات وسائل الإعلام مثل صحيفة التلغراف البريطانية لموجات حر قد تصل إلى 48 درجة مئوية في سردينيا وصقلية. بينما ستصل إلى 44 درجة مئوية في إسبانيا المنكوبة بالجفاف. ولكن هذه التنبؤات لم تكن دقيقة. فلماذا تروج وسائل الإعلام لأزمة المناخ؟ والجواب هو أن بعض وسائل الإعلام غير مسؤولة ومصحوبة ببيانات منتقاة بطريقة خبيثة.

المصدر: فوكس نيوز

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