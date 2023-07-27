تحت العنوان أعلاه، كتب نيكولاي ستوروجينكو، في "فزغلياد"، حول طلب بلدان أوروبا الشرقية تمديد حظر استيراد الحبوب الأوكرانية وعبورها.

وجاء في المقال: من الواضح أنه سيتم القضاء على أكبر مصدر لعائدات النقد الأجنبي لأوكرانيا. لن تكون الصواريخ الروسية هي التي ستفعل ذلك، إنما أقرب حليف لنظام كييف، أي الاتحاد الأوروبي. يطالب جيران أوكرانيا الغربيون بتمديد الحظر المفروض على استيراد ومرور الحبوب الأوكرانية عبر أراضيهم. وهذا يقضي على المبدأ ذاته الذي استندت إليه حركة أوكرانيا بأكملها نحو أوروبا في السنوات الأخيرة.

في البداية، تم فرض الحظر من قبل حكومات دول الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، في مايو، قدمته المفوضية الأوروبية بقرار من مفوضيتها. الحظر ساري المفعول حتى 15 سبتمبر، ومن المرجح أن يمدد مرة أخرى. تم التأكيد رسميًا بالفعل على أن الدول الخمس في أوروبا الشرقية المتاخمة لأوكرانيا (بولندا والمجر وبلغاريا وسلوفاكيا ورومانيا) تطالب بتمديد هذا الحظر إلى ما بعد 15 سبتمبر.

أحد الأمثلة: في المستودعات في بولندا، لا يزال هناك 4 ملايين طن من الحبوب الأوكرانية تم حصادها العام الماضي، وليس من الواضح بعد ما يجب القيام به. المستودعات مطلوبة لحصاد العام 2023، فالموسم على وشك البدء.

للعلم: 4 ملايين طن أكثر بخمسة أضعاف مما وصل إلى الدول الأفقر في إفريقيا من خلال آلية صفقة الحبوب طوال فترة عملها. طوال هذا الوقت، تظاهرت أوكرانيا والاتحاد الأوروبي بالاهتمام بالأمن الغذائي العالمي، واتهمت روسيا في الوقت نفسه بمحاولة تجويع نصف الكوكب حتى الموت.

المصدر: "فزغلياد"

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