تحت العنوان أعلاه، كتب دانيلا مويسيف وغينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول عزم لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي الشروع في إجراءات عزل رئيس البلاد.

وجاء في المقال: بدأ مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، حيث يتمتع الحزب الجمهوري المعارض بأغلبية، الاستعدادات لعزل الرئيس جوزيف بايدن. جاء ذلك على لسان رئيس المجلس، الجمهوري كيفن مكارثي.

وفي الصدد، قال مدير مؤسسة فرانكلين روزفلت للدراسات الأمريكية، في جامعة موسكو الحكومية، يوري روغوليف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "من المستبعد أن يكون ممكنًا تمرير إجراءات الإقالة، ذلك أن موافقة مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية، مطلوبة. ولكن إذا تم تقديم دليل قوي على مسؤولية بايدن حقًا، فسيؤثر ذلك في شعبيته ويصبح سببًا قويًا لعدم ترشيحه لمنصب الرئيس مرة أخرى".

وأشار روغوليف إلى أن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم هو الوحيد الذي يمكن أن يحل محل بايدن كمرشح رئاسي إذا خرج الأخير من السباق هذا الخريف.

وأضاف: "من غير المرجح أن يهزم أي ديمقراطي آخر دونالد ترامب. فالمرشحون المحتملون الآخرون ليس لديهم المال والكاريزما وقاعدة المؤيدين مثله. من الصعب منافسة ترامب، ومثال منافسه في الحزب الجمهوري، رون ديسانتيس، يظهر ذلك".

ومع ذلك، من غير المستبعد أن يؤدي إخراج بايدن من السباق الرئاسي إلى أن يغيّر الجمهوريون مرشحهم أيضًا. كثيرون في الحزب الجمهوري يرون أن ترامب، بشعبيته السلبية الضخمة، لديه فرصة جيدة للفوز في السباق مع الرئيس الحالي، ولكن ليس في منافسة بديل غير معروف حتى الآن.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب