ماذا سيحلّ بالمنصة ذات العصفور الأزرق المبتهج؟ يشرح مجلس تحرير واشنطن بوست مصير المنصة في هذا المقال.

"تطبيق كل شيء" هو ما يطمح إيلون ماسك في إنشائه بدلا من تويتر. وسيؤمن كل ما يحتاجه المستخدم من خدمات كالاتصالات والمدفوعات وغيرها. وهو سيحاكي Wechat لشركة Tencent في الصين أو Grab في جنوب شرق آسيا. وستكون العلامة التجارية لهذا التطبيق هي X بدلا من Twitter. ودعا إيلون ماسك لوداع شعار تويتر القديم؛ الطائر الأزرق المبتهج. ومن الواضح أن تويتر اليوم أسوأ بكثير مما كان عليه في العام الماضي من حيث احتوائه على المزيد من الكراهية والمضايقات والدعايات الترويجية المبتذلة للمنتجات المناسبة وغير المناسبة.

ولكن بكل الأحوال فهناك حزن على وداع هذه المنصة الخفيفة. فقد كان مستخدموها يدركون أنهم ليسوا هناك لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بل لتبادل الأفكار بما لا يتجاوز 280 حرفا، وكانت منصة لإنشاء الميمات "Memes". أما إيلون ماسك فقد ودّع العصفور الصغير في "تغريدة"، إذا صح تسميتها كذلك، "قريبا سنقدم عرضا لعلامة تويتر التجارية ونقول لكل الطيور: ارقدوا بسلام. ولكننا نأمل أن يكونوا قد طاروا بعيدا إلى مكان أفضل."

المصدر: واشنطن بوست

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