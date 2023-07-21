تعاني شركات تصنيع الأسلحة الأوروبية من ضغط الحكومات عليها لزيادة إنتاج السلاح في ظل حرب لا يقين في طبيعتها وأمدها وفق مقال في تايم نيوز.

مع تزايد الطلب على الأسلحة التقليدية بكافة أنواعها يجد صناع الأسلحة الأوروبيون أنفسهم عالقين في الاختيار بين توسيع الإنتاج وتحقيق الأرباح من جهة وبين عدم التأكد من قدرة الحكومات على تسديد التزاماتها المالية آنيا لهذه الشركات من جهة أخرى. ومعظم الحكومات الأوروبية خفضت ميزانياتها الدفاعية على مدى العقود الماضية. والحرب الدائرة في أوكرانيا الآن طفرة مهمة لهذه الشركات بسبب ازدياد الطلب على الأسلحة مما يمكن أن يحقق لها أرباحا هائلة ولكن المشكلة أن هذه الأرباح غير مضمونة.

وبما أن أمد الحرب غير معروف والمطلوب من هذه الشركات الإبحار في مياه مجهولة تطالب هذه الشركات بضمانات. وتتلخص هذه الضمانات بأن تتعاون الحكومات الأوروبية مع شركات الصناعة الدفاعية وأن تتفهم التحديات أمام مقاولي الدفاع، بحيث تساعدهم على اتخاذ القرار المناسب دون خسائر. ويمكن لهذه الحكومات أن تقدم التزامات طويلة الأجل لهذه الشركات، لاسيما أن الحرب الأوكرانية مجهولة المسار، والقيود المالية التي تواجهها الحكومات الأوروبية لن تتغير بين عشية وضحاها.

المصدر: تايم نيوز

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب