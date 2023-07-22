تحت العنوان أعلاه، كتب دميتري سوكولوف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول تدمير الجيش الروسي ما تبقى من طائرات "بيرقدار" التركية في أوكرانيا.

وجاء في المقال: أسقطت القوات الروسية إحدى آخر طائرات بيرقدار الهجومية في ترسانة القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خيرسون.

وفقًا لبعض التقارير، في المجموع، خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، كان هناك حوالي 100 طائرة بيرقدار تركية تحت تصرف أوكرانيا.

وكما أوضح المحلل وخبير الدرونات في مركز التحليل البحري، صموئيل بينديت، في تعليق لـ بوابة الأخبار الأمريكية "بيزنس إنسايدر"، "التقويم العام للطائرات المسيّرة مثل Bayraktar TB2 يقول إنها تعمل بشكل جيد، ولكن في غياب دفاع جوي متطور وحماية إلكترونية. كطائرة مسيّرة بطيئة نسبيًا وتحلق على ارتفاع منخفض، ويمكن أن تصبح هدفًا لعدد من أنظمة الدفاع الجوي جيدة التنظيم".

ووفقا لـ بينديت، تكيفت روسيا بسرعة معها، وحسّنت وسائل الحرب الإلكترونية لديها، ومنذ ذلك الحين نجحت في إسقاط العديد من الطائرات الأوكرانية المسيرة والتشويش عليها.

وفي الصدد، قال الخبير العسكري، العقيد المتقاعد فيكتور ليتوفكين، لـ"أرغومينتي إي فاكتي": "الحديث عن حقيقة أنه لم يتم إسقاطها (بيرقدار) بواسطة الدفاع الجوي التقليدي بسبب ارتفاعها المنخفض للغاية اتضح أنه مجرد حملة إعلانية. والأسبوع الماضي، أصبح معروفًا أن بناء مصنع لإنتاج طائرات بيرقدار التركية المسيرة قد بدأ في أوكرانيا. وقد جرى التخطيط لهذا الإنتاج حتى قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، ولكن جرى تأجيله باستمرار".

وقال ليتوفكين: "المصنع الذي كانوا ينوون بناءه في أوكرانيا لم يتم بناؤه بعد، فذلك عمل غير مجد خلال فترة الحرب".

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