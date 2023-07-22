تحت العنوان أعلاه، كتب دميتري سوكولوف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول استراتيجية الناتو، كما يراها السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف.

وجاء في المقال: تحدث السناتور أليكسي بوشكوف بالتفصيل عن أهداف الناتو في مواجهة روسيا. ووفقا له، حتى وصول دونالد ترامب الجديد إلى البيت الأبيض لا يمكن أن يغيرها.

"الآن هناك بالفعل" حرب جليدية "تدور ضدنا، مع عدد هائل من العقوبات ومحاولات عزلنا وانفصال روسيا عن بعض المنظمات الدولية (مجلس أوروبا) ومحاولات تجميد مشاركتنا في المنظمات الدولية الأخرى. هذا مستوى مختلف تمامًا. أكد الناتو أن هذه هي سياسته الاستراتيجية. لن تكون هناك عودة لتوريد الغاز الروسي إلى أوروبا. لقد تكيفوا مع مصادر إمداد أخرى. بالطبع، سيعانون مشاكل من ذلك، ومن التضخم، وصعوبات في اقتصاداتهم، لكنهم على يقين من أن هذا هو المسار الذي ينبغي أن ينتهجوه. علينا أن نرى ذلك، علينا أن نواجه الحقيقة".

وعن حقيقة موقف تركيا

بالطبع، عسكريا تركيا جزء من العالم الغربي. ومع ذلك، في الثقافة والحضارة، هي جزء من العالم الإسلامي. لن يكون هناك زواج مثليين. هذه دولة تقع عند ملتقى العالمين الغربي وغير الغربي، ومن هنا تأتي سياستها المزدوجة. أردوغان لا يريد أن يخسر العالم الإسلامي، وهو أحد القادة الذين نصب نفسه لزعامته. لكنه في الوقت نفسه، لا يريد مغادرة الناتو، لأن له تأثيرًا كبيرًا هناك.

صفقة الحبوب مشروع أردوغان. تركيا، بالطبع، تكسب منها، لكنها بالنسبة للرئيس أحد عناصر السياسة المطلوبة في عملية التفاوض، والبحث عن مخرج من الأزمة. لا أظن أن هذا سيؤثر عالميًا على الموقف من روسيا.

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