تحت العنوان أعلاه، كتب غليب إيفانوف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول الصراع بين إيران والولايات المتحدة للسيطرة على مضيق هرمز.

وجاء في المقال: ترسل الولايات المتحدة مزيدا من الطائرات المقاتلة والسفن الحربية إلى الخليج العربي، بعد اتهام إيران بمحاولة اختطاف ناقلات. وتقول وزارة الخارجية إن هذا لا يعني الاستعداد للحرب مع إيران.

قالت البحرية الأمريكية إن إيران احتجزت ما لا يقل عن خمس سفن تجارية وضايقت أكثر من 12 سفينة أخرى خلال العامين الماضيين. وقعت العديد من الحوادث في مضيق هرمز وحوله، وهو المصب الضيق للخليج الذي يمر عبره 20٪ من إجمالي النفط الخام.

وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن المدعين الفيدراليين الأمريكيين غير قادرين على إجراء مزاد على حوالي 800 ألف (برميل) نفط إيراني محتجزة على ناقلة يونانية قبالة سواحل تكساس، لأن الشركات الأمريكية ترفض تفريغها. وكتبت الصحيفة بصراحة أن الشركات الأمريكية تخشى "الانتقام الإيراني". فلا يريد أي من التجار أن تكون ناقلته الهدف التالي للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز.

وفي الصدد، قال الخبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي، نيكيتا سماغين: "يبين الوضع الحالي الصعوبات التي تواجهها حكومة الولايات المتحدة عند محاولتها تنفيذ إجراءات تقييدية في إطار العقوبات ضد إيران". هذا هو السبب في أن الولايات المتحدة مجبرة على حشد قوتها في المنطقة، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة التوتر في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.

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