تحت العنوان أعلاه، كتب دانيلا مويسييف وغينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول الآمال الغربية التي ما زالت معلقة على الهجوم الأوكراني المضاد.

وجاء في المقال: أمس الثلاثاء، انعقد الاجتماع الرابع عشر لمجموعة الاتصال حول الدفاع عن أوكرانيا (ما يسمى بصيغة رامشتاين) عبر الإنترنت. ستعمل عشرات الدول الداخلة في الاتفاقية على تعزيز دعمها لكييف. الآن، على جدول الأعمال توفير طائرات مقاتلة لأوكرانيا.

وفي الصدد، قال الباحث في قسم البحث الاجتماعي والسياسي بمعهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، سيرغي فيودوروف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "بالطبع، يعاني الغرب إجهادا من الصراع، خاصة وأن الهجوم المضاد لا يسير على ما يرام. لكن لا يوجد حديث عن خفض الإمدادات حتى الآن. علاوة على ذلك، طالما تمت الموافقة على الذخائر العنقودية، فعلى ما يبدو، سوف يصل الأمر إلى الطيران. لكن المدفعية بعيدة المدى تبقى محط تساؤل، لأن الإمداد بها يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الصراع أكثر من اللازم".

وأشار فيودوروف إلى أن رعاة كييف يمكنهم وضع خطة لتجميد الصراع، مع قبول خسارة أوكرانيا قسما معينا من الأراضي. وقال: "في بيئة المعلومات الأوكرانية، يتحدثون عن خسارة محتملة لـ 20٪ من المناطق. وسوف يتم "ضخ" الأسلحة إلى أوكرانيا المتبقية بشكل فعّال، ما يؤدي إلى خلق منطقة "معادية لروسيا" من شأنها كبح جماح موسكو لعقود. ومن المستبعد أن يناسب الكرملين مثل هذا الخيار، ما يعني أن الأمور سوف تُحسم في ساحات القتال".

ويرى ضيف الصحيفة عدم وجوب انتظار تغيير جوهري في سياسة البيت الأبيض، وبالتالي الغرب ككل. و"هذا -بحسبه- لن يحدث حتى لو عاد دونالد ترامب إلى الرئاسة في العام 2024، رغم كل وعوده بحل الصراع سلميا، وفي أقصر وقت ممكن. فكما تظهر الممارسة، بعد الانتخابات، لا تتغير سياسة البلاد الخارجية عموما".

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