تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير كوجيمياكين، في "أرغومينتي إي فاكتي" حول إدخال مزيد من القوات الأمريكية إلى سوريا.

وجاء في المقال: كتبت صحيفة "يني شفق" التركية أن الولايات المتحدة ترسل إلى شمال سوريا دفعة جديدة من العسكريين قوامها 2500 جندي مع العتاد. تعلل واشنطن ذلك بـ "مخاطر من روسيا وإيران"، ولكن في الواقع، حسب المنشور التركي، يجري ذلك لحماية مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

وبحسب رواية أخرى، فإن الولايات المتحدة، بهذه الطريقة، تصطاد عصفورين بحجر واحد: فهي، بالتوازي مع حماية المتمردين الأكراد، تستعد لضرب إيران. مع تطور الأحداث في هذا المنحى، ينتظر أن تصبح كردستان العراق، المتاخمة لإيران، قاعدة لتوجيه ضربات جديدة للجمهورية الإسلامية، يجري إعدادها من قبل أجهزة المخابرات الغربية. خلال الاضطرابات في هذا البلد في العام 2022، حاولت المملكة المتحدة تزويد المتمردين الإيرانيين بأسلحة عبر الأكراد.

وقد قال المحلل العسكري، العقيد المتقاعد فيكتور ليتوفكين، في الإجابة عن سؤال: هل سيؤثر نقل قوات أمريكية إلى شمال سوريا في أداء القوات الروسية لمهامها هناك؟

لدينا اتفاق مع الأمريكيين على تقاسم مناطق النفوذ في سوريا على طول نهر الفرات. هم في الشرق، ونحن في الغرب. في الوقت نفسه، يقوم الأمريكيون باستمرار باستفزاز قواتنا، "يشدون شوارب النمر". طائرات ومسيّرات أمريكية تطير إلى منطقتنا. نطرد الطائرات ونُنزل المسيّرات. ليس لدى روسيا، حتى الآن، وسائل سياسية للتأثير في القوات الأمريكية في سوريا. لا يسعنا إلا أن نؤكد وجودنا هناك. لن نطلق النار على الأمريكيين.

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