تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير كوجيمياكين، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول الخطر الذي يشكله على روسيا تزويد أوكرانيا بطائرات إف-16 قادرة على حمل أسلحة نووية.

وجاء في المقال: رأى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في الخطط الأمريكية في منح كييف مقاتلات إف-16 مثالاً على تطور خطير للغاية للأحداث. ووفقا له، فإن ظهور هذه الطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية لدى نظام كييف ستعده روسيا تهديدا نوويا من الغرب.

فالعسكريون الروس لن يتبينوا، في سياق الأعمال القتالية، "ما إذا كانت كل طائرة من النوع المحدد مجهزة لحمل أسلحة نووية أم لا".

ما الخطير في هذا الموقف وكيف يمكن الرد عليه؟ سؤال وجهته "أرغومينتي إي فاكتي" للفريق الاحتياط، رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات السياسية في روسيا، يفغيني بوجينسكي، فقال، في الإجابة عن السؤال التالي: لماذا يسمى هذا التهديد نوويا؟ من الواضح أن طائرات F-16 يمكنها حمل أسلحة نووية. لكن نظام كييف ليس لديه مثل هذه الصواريخ، أليس كذلك؟

الشيء الرئيس في هذا الأمر هو الناقل. فوجوده، يعني أن مسألة نقل الصواريخ حُلّت من حيث المبدأ. بالطبع، الأمر ليس بهذه البساطة والقطعية. لكننا حقًا لن نعرف بالضبط ما الذي تحمله طائرات F-16 على متنها، وسنضطر للجوء إلى السيناريو الأسوأ. سبق أن كانت هناك مثل هذه الحلقة في تاريخ العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، عندما كان الأمريكيون في أوائل العقد الأول من القرن الحالي يطاردون بن لادن وتوصلوا إلى مفهوم "ضربة عالمية غير نووية قاضية". كانوا يريدون وضع رؤوس حربية تقليدية على الصواريخ البالستية لغواصاتهم، وبالتالي الوصول إلى أي هدف في أي مكان في العالم. ثم أخبرناهم على الفور أن أنظمة الإنذار بالهجوم الصاروخي لدينا لا تحدد ما إذا كانت هذه الرؤوس الحربية نووية أم غير نووية. وبالتالي، في هذه الحالة، يلعب الأمريكيون بالنار. نتيجة لذلك، تم وأد ذلك البرنامج. الآن الوضع يكرر نفسه.

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