ما سر الحملة ضد بايدن الآن؟

بدأت وسائل الإعلام الليبرالية بانتقاد جو بايدن مؤخرا، فهل حصلت على الضوء الأخضر لحرق أوراق بايدن؟ هكذا تساءلت ليز بيك في فوكس نيوز.

وجهت إحدى الكتاب البارزين في صحيفة نيويورك تايمز الليبرالية اليسارية المؤيدة للرئيس بايدن، مورين دود، نقدا لاذعا للرئيس جو بايدن بسبب الفضيحة التي تكتنف البيت الأبيض. وجاء ذلك في مقال لمورين بعنوان: إنهم سبعة أحفاد، سيدي الرئيس. وقد وبّخت مورين الرئيس لتجاهله حفيدته السابعة، نافي جوان روبرتس، ابنة هانتر بايدن ولوندين روبرتس. وقالت إنها مصدومة تماما هي وشقيقتها، المؤيدة للرئيس، لأن بايدن بدا قاسيا للغاية مع ابنة هانتر بينما يدّعي أنه رجل العائلة ويقدس القيم العائلية.

وتذكّر كاتبة المقال بالوعود الأساسية لحملة بايدن عام 2020 بأنه سيكون سياسيا معتدلا يعمل على توحيد الأمة. لكن بايدن ألقى بتلك الوعود من النافذة في اللحظة التي شغل فثيها المكتب البيضاوي. فقد عمل على تقسيم البلاد وشن هجمات عنيفة على الجمهوريين وأطلق العنان لكلاب الصيد في وزارة العدل لسحق الباء المعارضين والكاثوليك الملتزمين. كما وعد بايدن بإعادة الحشمة والصدق للبيت الأبيض. لكن أين الحشمة مع المتخنثين الذين يكشفون أحضانهم في الحديقة الجنوبية، وظهور الكوكايين في الجناح الغربي؟ وأين الصدق في فضيحة بايدن وعائلته بتلقي رشاوى من شركات أجنبية؟

وبناء على الفضائح أعلاه تتساءل الكاتبة: هل استفاقت مورين دود وشقيقتها بشكل متأخر؟ أم أن الهجوم على بايدن متعمد؟ فالحملة الأخيرة من قبل الصحافيين اليساريين المؤيدين تتضمن: هل ينبغي لبايدن الترشح مرة أخرى؟ واقترح العديد بلطف أن سنّه غير مناسب، بينما يتظاهرون أنه رئيس رائع، رغم أن ميزة الأمانة لدى بايدن، والتي تفوق فيها بسبع نقاط في حملته عام 2020، سقطت وانخفضت الموافقة الإجمالية لبايدن بمقدار 14 نقطة وهو أسوأ رقم لرئيس منذ عهد ترومان وجيمي كارتر.

المصدر: فوكس نيوز

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