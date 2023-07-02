نتنياهو والكونغرس يقفان معا ضد البيت الأبيض

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول اتهام البيت الأبيض إسرائيل بعرقلة خططه مع إيران.

وجاء في المقال: اشتبهت إدارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن في أن إسرائيل تعمدت نقل معلومات لوسائل الإعلام حول مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. فقد أعرب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان عن ذلك في محادثة هاتفية مع زميله تساحي هنغبي.

تحدثت بوابة Axios عن أن نبرة سوليفان في المحادثة مع زميله الإسرائيلي كانت قاسية.

أعرب سوليفان عن خيبة أمله من مشاركة نتنياهو أعضاء الكنيست معلومات مهمة حول الصفقة المحتملة. الحديث يدور عن موجز مغلق، أبلغ خلاله رئيس الحكومة المشرعين عن مبادرات إسرائيل في السياسة الخارجية. وكان ضمنه، من بين أمور أخرى، موضوعات إشكالية مثل توريد أسلحة متطورة لأوكرانيا والتفاعل بين الدولة اليهودية وجمهورية الصين الشعبية.

وأشار مصدر رفيع في أكسيوس في الولايات المتحدة إلى أن البيت الأبيض يشعر بالقلق من أن حكومة نتنياهو قد تقدّم، بشكل مباشر أو غير مباشر، معلومات حساسة لأعضاء الكونغرس الذين يظهرون نهجًا تصادميًا بشكل أساسي تجاه إيران. مخاوف إدارة بايدن مفهومة: لطالما اعتقد منتقدوها في الكابيتول هيل أن البيت الأبيض يعتزم حل خلافاته مع إيران على انفراد، دون طلب الموافقة التشريعية اللازمة. الشائعات التي بدأت في يونيو بأن البيت الأبيض مستعد لعقد صفقة سياسية مع الجمهورية الإسلامية دون الحصول على ضمانات ذات مصداقية بشأن البرنامج النووي زادت من حالات الرهاب بهذا الشأن".

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