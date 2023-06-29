كتب بوغدان لفوفسكي، في "إزفيستيا"، حول اتهام كييف الدولة اليهودية بالديماغوجية وانعدام الأخلاق.

وجاء في المقال: اندلعت مشكلة كبرى بين أوكرانيا وإسرائيل. في الواقع، اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية كييف بتهريب الأسلحة. وقال ممثلو كييف ردا على ذلك، إن تل أبيب تتجاهل "المبادئ الأخلاقية" وتتخذ موقفا مواليا لروسيا. بعد ذلك، تم استدعاء السفير الأوكراني لإجراء محادثة توضيحية في وزارة خارجية الدولة اليهودية.

ولكن الباحث في مركز الدراسات العربية والإسلامية بمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بوريس دولغوف، يرى أن موقف إسرائيل منطقي ومتسق. وقال: "تقدر إسرائيل علاقات الحلفاء مع الولايات المتحدة، وتساير السياسة الأمريكية، بما في ذلك في الاتجاه الأوكراني. إنما إسرائيل، من ناحية أخرى، تحتفظ بعلاقات اقتصادية واسعة مع روسيا، ويعيش كثير من المواطنين الروس السابقين والحاليين هناك، ولديهم موقف ملتبس تجاه الوضع في أوكرانيا. لذلك، من المستبعد أن تغير تصريحات الدبلوماسيين الأوكرانيين أي شيء، فالإمدادات العسكرية لا تزال غير مرجحة"، كما يؤكد دولغوف.

ومن جهته، الخبير في شؤون إسرائيل والشرق الأوسط ألكسندر كارغين، يستبعد أن يتغير موقف تل أبيب، نتيجة الضغط الأوكراني. وقال: "أظن أن إسرائيل ستظل محايدة. الأوكرانيون لن يحصلوا على أسلحة، والجانب الروسي لن يسمع (من تل أبيب) تصريحات وخطبا معادية لأوكرانيا. نتنياهو سياسي متمرس، خرج من المواقف الصعبة أكثر من مرة. على الأرجح، سوف يستمر في الحفاظ على التوازن في الموقف".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب