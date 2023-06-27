الصين بدأت تكشر عن أنيابها في وجه الغرب

تحت العنوان أعلاه، كتب غيفورغ ميرزايان، في "فزغلياد" حول تغير ملحوظ في سياسة الصين الخارجية.

وجاء في المقال: الأسبوع الماضي، أدلى جينغ شوان، نائب سفير الصين في الأمم المتحدة بتصريح صاخب. فقد دعا إلى استئناف المفاوضات بين الأرجنتين وبريطانيا حول مصير جزر فوكلاند.

مع هذا الدعم من بكين، زادت فرص بوينس آيرس للفوز في هذا النزاع على الأراضي. ولكن، ما حاجة الصين إلى ذلك؟ يبدو الجواب، للوهلة الأولى، واضحا. فلندن تتدخل علانية في شؤون الصين ومحيطها. ومع ذلك، فالمصالح الصينية، في الواقع، أوسع من ذلك بكثير.

وفي الصدد، قالت خبيرة المجلس الروسي للشؤون الدولية، إيلينا سوبونينا، لـ"فزغلياد": "تتغير السياسة الخارجية الصينية أمام أعيننا، تصبح أكثر نشاطًا. في السابق، كانت بكين مهتمة بشكل أساسي بأمان استثماراتها وربحية مشاريعها الاقتصادية في الخارج. الآن، تنتقل بكين من المصالح البراغماتية البحتة إلى تنفيذ برنامجها السياسي العسكري".

"التوسع العسكري والسياسي الصيني يسير في ثلاثة اتجاهات. أولاً، تفعيل الخطاب من خلال بناء سردية عالمية ضد أمريكا. على سبيل المثال، معادية للاستعمار؛ وثانياً، من خلال مشاركة الصين متزايدة النشاط في الشؤون خارج شرق آسيا؛ وثالثا وأخيرًا، توسيع الصين لوجودها العسكري في الخارج. في السابق، لم تكن بكين تهتم بتوفير، على سبيل المثال، مظلة أمنية لبلدان أخرى. الآن، تقول الصين صراحة إن المظلة الأمريكية في الشرق الأدنى والأوسط​​، وفي العديد من بلدان آسيا، لم تعد كافية. ومن حيث المبدأ، هذه المظلة الأمريكية باتت بالية، والحفاظ عليها هناك يعوق تحقيق المصالح الصينية. الصين مستعدة لتوفير مظلتها"، بحسب سوبونينا.

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