هل واشنطن ملتزمة بالدفاع عن تايوان؟

يشكّك الباحث تيموثي ريتش في التزام واشنطن تجاه تايوان ويخرج بنتائج صادمة من خلال استطلاع رأي أجراه لشريحة واسعة من التايوانيين.

تتزايد قدرات الصين العسكرية في السنوات الأخيرة، مما يثير قلق التايوانيين وشكوكهم حول التزام الولايات المتحدة بالدفاع عنهم. وهناك عدة أسباب تجعل التايوانيين أقل تفاؤلا، حيث تحتفظ الولايات المتحدة بسياسة متعمدة من الغموض الاستراتيجي فيما يتعلق بالتزامها تجاه تايوان جزئيا. وعلى الرغم من الاعتقاد بأن الرئيس جو بايدن ربما كان يشير إلى تحول في السياسة مع التزام أقوى بالدفاع عن تايوان، لكن مسؤولي البيت الأبيض لم يوضحوا أي نية لذلك.

وحتى لو كانت إدارة بايدن وأعضاء الكونغرس صادقين في تصريحاتهم حول الدفاع عن تايوان فالتكاليف المحتملة للصراع العسكري مع الصين ستكون كبيرة. والحرب بين الولايات المتحدة والصين لا تطاق بالنسبة للعالم أجمع. ووفق مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية يشعر الأمريكيون بالاستياء من إمكانية سقوط عشرات آلاف الضحايا، إضافة لخسائر هائلة في المعدات العسكرية مما يجعل السؤال حول التزام واشنطن بالدفاع عن تايوان مشروعا.

وفي الختام تحدث الكاتب عن دراسة أجراها من خلال مسح 1,105 تايواني عبر استطلاع على الويب حول ثقتهم بالولايات المتحدة. واتضح أن 35% فقط من العينة تثق بالتزام الولايات المتحدة. وخرجت الدراسة باستنتاج مفاده أن الجمهور التايواني، مع اختلاف الانقسامات الحزبية والعمر والجنس والدخل والتعليم، متشكك في التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن تايوان.

المصدر: National Interest

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب