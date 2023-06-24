بايدن أعطى الرفيق شي آسًا سياسيًا رابحًا

تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت رو"، حول تبعات وصف بايدن الرئيس الصيني شي جين بينغ بالديكتاتور.

وجاء في المقال: أعلن الرئيس بايدن في حملة لجمع التبرعات أن شي استاء كثيرا وارتبك عندما انحرف منطاد التجسس الصيني عن مساره فوق الأراضي الأمريكية وتم إسقاطه. وقال الزعيم الأمريكي، بابتسامته المعهودة: "هذا إحراج كبير للديكتاتوريين"، مشيرًا، بالطبع، إلى شي جين بينغ، الذي تحدث عن ردة فعله على حادثة المنطاد.

يشتهر الصينيون بقدرتهم على التحمل والصبر. ومع ذلك، فإن ردة فعل بكين القاسيةعلى زلة لسان بايدن الفادحة الجديدة لم تتأخر. فقد وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، كلمات الرئيس الأمريكي بالـ "سخيفة للغاية" و"غير المسؤولة".

وعندما سُئل عما إذا كانت كلمات بايدن عن شي ستنعكس على الاتصالات المستقبلية بين المسؤولين الصينيين والأمريكيين، أجاب نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، بشكل مراوغ بأن لا شيء تغير في موقف واشنطن فيما يتعلق بالاتصالات مع بكين.

يحث الخبراء، أيضًا، على عدم تهويل الوضع. ففي الواقع، اعتاد الجميع منذ فترة طويلة على زلات لسان الرئيس الأمريكي، ولكن، يمكن بالطبع فهم شي جين بينغ إذا رفض مقابلة جو بايدن في المستقبل. إنما هذا الأمر مستبعد، لأن العلاقة بين الاقتصادين الرئيسيين مهمة للغاية، ليس فقط لهما، إنما ولكوكب الأرض بأسره، بحيث لا يتوقف الصينيون عند الهراء الذي غالبًا ما يتلفظ به رجل يبلغ من العمر 80 عامًا تظهر عليه علامات الخرف الواضحة.

لكن كل حادثة من هذا النوع تعطي الصين وحكامها أوراقًا رابحة للمساومة الاقتصادية والسياسية.

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