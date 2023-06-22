كتبت أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن خطر احتلال محطة زابوروجيه للطاقة النووية واستخدامها في ابتزاز نووي.

وجاء في المقال: منذ وقت غير بعيد، قال السياسيون الغربيون إنهم لم يعد لديهم ما يتحدثون عنه مع روسيا، بعد بدء عمليتها الخاصة، وسوف يجري تحديد كل شيء في ساحات القتال. وبالتالي، من أجل "الهجوم" الأوكراني، قام الناتو بإعداد وتسليح 12 لواء. لكن في أسبوعين من هجوم يونيو، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية، وفقًا لبعض التقديرات، ما يقرب من ثلاثة ألوية.

هل سيترك زيلينسكي الاحتياطي الاستراتيجي المتبقي لاختراق الدفاع الروسي، أم أن هناك حلولاً أخرى يجري العمل عليها في مقر الناتو؟ كما تظهر التجربة، إذا لم تتمكن كييف من تحقيق النصر في ساحة المعركة، يتوقع قيامها باستفزاز كبير.

ففي الصدد، قال رئيس تحرير مجلة "ترسانة الوطن" أليكسي ليونكوف:

يبدو، وفقًا لكييف، الخيار الأكثر واقعية الهجوم على محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

إذا استولوا على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، فسوف تصبح هدفًا للابتزاز النووي من قبل كييف. لن نهاجم محطات الطاقة النووية بالصواريخ والطائرات والمدفعية. وهم يعرفون ذلك.

سوف يصرخ الأوروبيون على الفور: ارفعوا أيديكم عن أوكرانيا! وعندما يقول الأوكرانيون: سنقوم بتفجير الجميع، هنا والآن، سيقول البريطانيون والأمريكيون: نعم، لديهم الحق في القيام بذلك، لأنهم يواجهون عدوا قويا ... وحينها ستلوي أوكرانيا ذراعنا وتطالبنا بمغادرة المدن والمناطق التي سيطرنا عليها، وبشبه جزيرة القرم، وإلا فإنهم سيرتبون كارثة تشرنوبيل ثانية للعالم.

لكن هذه خطة انتحارية! لا يمكن أن يوافق عليها الأوروبيون..

ومع ذلك، فإن لمحطة زابوروجيه حضور، منذ العام الماضي وحتى الآن، في جميع الخطط العسكرية، والتي، بالمناسبة، يضعها البريطانيون. إن تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية هو أيضًا خطة بريطانية. أظن أنهم طوروا أيضًا عملية للسيطرة على إينرغودار ومحطة زابوروجيه النووية. لقد سربت معلومات حول ذلك. مهمتنا هي منع تحقق مثل هذا الاحتمال، ومرة ​​أخرى إنقاذ أوروبا من شر نفسها.

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