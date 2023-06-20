تحت العنوان أعلاه، كتب ألكسندر غاموف وايلينا أفونينا، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول أسباب فشل الهجوم الأوكراني المضاد في تحقيق أي اختراق.

وجاء في المقال: خلال عطلة نهاية الأسبوع، نشر العديد من الصحف الأجنبية، بالتزامن، مواد تعترف بتفوق روسيا على القوات الأوكرانية، المدججة بالمعدات الغربية.

وفي الصدد، قال الخبير العسكري فلاديسلاف شوريغين:

إذا قرأنا المنشورات بتمعن، نرى أنها لا تقول إن التقنيات سيئة. هناك، بشكل أساسي، توجه الأصابع إلى كون أوكرانيا تفتقر إلى كل شيء، وأنها ليست مدربة جيدًا على استخدام مثل هذه المعدات المتطورة.

لكن، بالطبع، لم يعد من الممكن إخفاء حقيقة احتراق عتادهم، وأن روسيا تحقق نجاحات عسكرية.

وقد اصطدم هجوم أوكرانيا الحالي بعدة عوامل:

أولاً ، الجيش الروسي مختلف نوعيا (عما توقعوه). فأوكرانيا تواجه دفاعا جيد الإعداد؛

العامل الثاني، هو أن أوكرانيا ليست مدربة بشكل كافٍ. التجنيد في الجيش مستمر، حيث جري تجنيد ما يقرب من 200 ألف، من الشارع مباشرة ومن غير مكان، منذ يناير. وفي غضون 3-4 أشهر، من المستحيل ببساطة تحويل المجندين إلى مقاتلين ذوي خبرة؛

والعامل الثالث، متولد عن السابق، وهو وجود مشكلة جدية للغاية، في كوادر القيادة. لأن أوكرانيا فقدت أكثر من نصف ضباطها في عام واحد، وعلى المستوى الأدنى ما يقرب من 70٪ منهم. أي، من مستوى قادة الفصائل والسرايا والكتائب. وقد بدأ يظهر الآن تأثير ذلك عليهم بشكل مأساوي.

وأولئك الذين تجري ترقيتهم إلى ضباط في غضون 2-3 أشهر، بعد تدريبهم على عجل في الغرب، لن يتمكنوا من قيادة "لعبة شطرنج" حديثة معقدة للغاية في ساحة المعركة.

والآن، نرى هجمات شديدة الغضب واليأس والقسوة والصعوبة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، التي تفتقر إلى التنظيم، والقادة يفتقرون إلى القدرة على السيطرة على القوات في ساحة المعركة. ولذلك يتكبدون خسائر فادحة.

ففي غضون ثلاثة أسابيع من الهجوم، لم تستطع القوات المسلحة الأوكرانية التغلب حتى على خط دفاعنا الأول. هذا، بالطبع، إلى حد ما، قاتل بالنسبة لهم.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب