خبير أرمني: الغرب يحاول إغلاق الجنوب أمام روسيا

تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا حول تعقيدات العلاقة بين أرمينيا وروسيا وأفقها المجهول.

وجاء في المقال: نشرت المجلة الأرمينية Azg مقابلة مع المحلل المقيم في يريفان ستيبان دانيليان بعنوان: "من الصعب للغاية تقويم العلاقات الأرمينية الروسية، لأن روسيا لا تعرف السياسة التي سوف تنتهجها في جنوب القوقاز".

وفقا لدانيليان، من الصعب جدا بل من الخطأ تقويم العلاقات الأرمينية الروسية في هذه المرحلة. والسبب هو أن النظام الدولي القديم قد انهار، واليوم يجري تشكيل نظام جديد.

كما أشار إلى أن كل دولة، تفكر خلال فترة الحرب في مصالحها الخاصة قبل أي شيء آخر.

وأضاف: "لذلك، يجب على أرمينيا تقويم المشاكل التي تعاني منها روسيا والمشاكل التي هي نفسها تعاني منها. في هذا السياق، من الواضح أننا نواجه مشكلة صعبة للغاية، حيث مررنا بحرب 2020 في ناغورني قره باغ. واليوم، تخوض روسيا أيضًا حربًا صعبة، ليس فقط ضد أوكرانيا، بل وضد الغرب. بالإضافة إلى ذلك، فإن روسيا في حصار اقتصادي، والطرق إلى أوروبا مغلقة".

ووفقا له، هناك محاولة الآن لإغلاق الجنوب أمام روسيا. وعلى خلفية التغييرات الجيوسياسية الأساسية الجارية، من الصعب حقًا إصدار أحكام حول العلاقات الأرمينية الروسية. أولاً، لأن روسيا نفسها لا تعرف السياسة التي سوف تنتهجها في جنوب القوقاز.

وقال: "ليس معروفا الاتجاه الذي ستسلكه إيران. نرى أن هناك دفئًا مؤكدًا بين إيران والولايات المتحدة، لكن من غير المعروف إلى أين سيقود، وما إذا كان سيؤثر في العلاقات الروسية الإيرانية. كما نرى أن أذربيجان تواجه معضلة: الانضمام إلى ممر النقل الروسي الإيراني أو اختيار الطريق التركي الأذربيجاني- إلى آسيا الوسطى. هذا كله يؤثر في أرمينيا أيضًا، وعلينا اتخاذ أصعب القرارات. إذا لم يحدث هذا فإن العواقب ستؤثر في العلاقات الأرمينية الروسية. وإذا لم يتم توضيح سياسة روسيا في جنوب القوقاز، فإن هذا بدوره يؤثر في العلاقات الروسية الأرمنية. بسبب عدم اليقين هذا، من غير الممكن تقويم العلاقات الروسية الأرمينية".

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