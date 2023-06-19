عدو ما من صداقته بد

يوضح كاتب المقال Michael Bociurkiw حساسية العلاقات بين الغرب والصين، مشيرا إلى الصين على أنها "العدو" الذي ما من صداقته بد.

توجه أنتوني بلينكن إلى الصين بهدف تدفئة العلاقات الباردة بين البلدين. ويبقي المسؤولون الأمريكيون سقف التوقعات منخفضا، مؤكدين أن الهدف من الزيارة هو تقليل مخاطر سوء التقدير حتى لا تنحرف الأمور إلى صراع محتمل. وتلقى أخبار كهذه ترحيبا من القادة الأوروبيين المؤيدين لتدفئة العلاقات مع الصين، على الأقل من باب القضايا الرئيسية، مثل تغير المناخ والقضية الأوكرانية. وبشأن أوكرانيا يريد بلينكن مناقشة الأمر الأكثر سخونة، وهو رفض بكين إدانة العملية العسكرية في أوكرانيا، وإعادة قنوات الاتصال ومنع سوء التقدير.

والمقصود من سوء التقدير هو ما حصل في الأشهر الأخيرة، حيث أثارت الصين بعض المواجهات الوثيقة مع السفن الأمريكية في أعالي البحار، كما أن حلفاء الناتو قلقون من احتمال تورطهم في الأعمال العدائية والعلاقات المتدهورة بين واشنطن وبكين، وخاصة بشأن تايوان. وأكدت لورا بالمان، ضابطة عمليات وكالة الاستخبارات المركزية: الاتصال هو أفضل طريقة لإخماد طبول الحرب التي تنبض في واشنطن.

ويبدو أن الأوروبيين يتأرجحون بين رغبتهم في إنشاء علاقات اقتصادية مع الصين، وبين ادّعائهم الغضب من قضايا حقوق الإنسان. وظهر الارتباك جليا في زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة للصين، حيث وصف المحلل الفرنسي فيليب مورو شيفروليه، ماكرون بأنه "يحب أن يظهر أنه إلى جانب أكثر من طرف بنفس الوقت"، لكن هذه السياسة تناسبه وحده ولا تناسب الأوروبيين.

ومن الواضح أن الصين لا تفوت فرصة لسد فراغ الولايات المتحدة. وما اختراقها الدبلوماسي الأخير في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران إلا دليل كبير على ذلك. ويختم الكاتب بالقول أنه يبدو أن عدم تعاون الصين على الطاولة يعيق التقدم في كل مكان، لأن المخاطر بالنسبة للعالم أجمع ضخمة ومصيرية مثل قضايا تغير المناخ، والحرب في أوكرانيا، ومنع الوباء الرئيسي القادم.

المصدر: CNN

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