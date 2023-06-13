تراجع الأمن السكني للأمريكيين

أزمة إسكان كبيرة تنتظر الأمريكيين بعد أن تراجعت شركات التأمين عن سياساتها بتغطية تكاليف الحوادث المتعلقة بالمناخ وحرائق الغابات وفق يوليا بانفيل ودونا ستيوارت في CNN.

أعلنت شركات تأمين كبرى في الولايات المتحدة مثل State Farm و Allstate والمجموعة الدولية AlG أنها لن تصدر وثائق تأمين جديدة لمالكي المنازل مستشهدة بمخاطر حرائق الغابات وارتفاع تكاليف إصلاح المنازل، خاصة في ولاية كاليفورنيا، حيث هناك أكثر من مليوني منزل من أصل 14.6 مليون منزل معرضة لمخاطر حرائق الغابات.

ومع نمو الكوارث الناجمة عن المناخ من حيث تواترها وشدتها وتكلفتها تقرر 10 شركات تأمين سحب سياساتها تماما في فلوريدا نتيجة للخسائر التي لحقت بالمنازل بسبب الأعاصير والمستويات العالية من الاحتيال والتقاضي في مجال التأمين. وزادت شركات التأمين في لويزيانا الأقساط السنوية إلى ما معدله 4.200 دولار ولا تشمل الفيضانات.

ورغم أن قرارات شركات التأمين تبدو منطقية من منظورها لكنها تهدد الأمن السكني لملايين من مالكي المنازل ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، والذين يعيشون في المناطق المعرضة لخطر العواصف والفيضانات والحرائق. ووفق New America تضاعفت كوارث الطقس والمناخ خمسة أضعاف منذ السبعينيات.

والأزمة تكمن في توسيع فجوة الثروة العرقية الصارخة في البلاد. فالأغنياء من الأسر البيضاء تزيد ثروتهم بنحو 10 أضعاف عن متوسط ثروة الأسر السوداء. ووفق تحليل لرابطة الوسطاء العقاريين في عام 2021 فإن عدد العائلات السوداء التي تمتلك منازل أقل بنسبة 29% مقارنة بالعائلات البيضاء، وكذلك قدرة العائلات السوداء على الترميم أقل من نظيراتها البيضاء. مما يعني أن الأمان السكني سيكون في حدوده الدنيا بالنسبة للطبقات الفقيرة مع سياسات شركات التأمين الحالية.

المصدر: CNN

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